Azpeitia abre hoy una feria convertida en referencia para el mundo taurino Curro Díaz, aquí en un lance el año pasado, volverá a ser uno de los protagonistas de la feria de Azpeitia. / JOSE USOZ Emilio de Justo, Juan del Álamo y Luis David Adame tres matadores, de estilos diferentes y toros de Ana Romero, primero de tres carteles importantes MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN Domingo, 29 julio 2018, 09:06

. En el lenguaje taurino se habla de cartel redondo o rematado, al menos en cuanto a toreros se refiere, cuando la terna que lo compone supone una oferta tan interesante y complementaria que la mayoría no sólo de aficionados, sino del público en general, no encuentra sino razones para acudir al festejo. Pues el de hoy, es un cartel redondo. Emilio de Justo que lo encabeza acaba de ser, la pasada semana, uno de los grandes triunfadores de la importante feria de Mont-de-Marsan, cortando tres orejas y con igual número de trofeos cerró su paso por la feria de San Pedro en Burgos. Las plazas francesas de Arles e Istres tampoco se le han dado mal a Luis David Adame, quién además trae en sus alforjas la Concha de oro donostiarra 2017. Comenzó Juan del Álamo su temporada cortando dos orejas en Toledo y desde entonces no ha tenido suerte con los lotes en sus actuaciones. Sin duda obligará a apretarse los machos a sus dos compañeros. Un torero al que le ha costado mucho alcanzar su posición y no está dispuesto a perderla, un torero artista y con oficio que busca su sitio y un torero muy joven y emergente que quiere 'comerse' el mundo taurino, se las verán esta tarde con una muy seria y bien presentada de Ana Romero que gustó mucho al desembarcar.

Curro Díaz, David Fandila 'El Fandi' y Sebastián Castella/La Quinta. La ganadería de La Quinta se presentará mañana lunes por vez primera ante el exigente público de 'la Bombonera'. El señor Martínez Conradi ha enviado una corrida cuyo defecto pueda ser su diferencia de hechuras. Pero, en su descargo se puede afirmar que vistos por separado los siete desembarcados, están bien presentados, con interesantes caras, con el trapío propio del encaste y rápidos. Y, a poco que se les cuide, capaces de ofrecernos unas lidias más que interesantes. Comparece una sola tarde este año Curro Díaz. Valiente, artista y poderoso, quien, en una temporada que no está siendo fácil, acaba de triunfar rotundamente en Manzanares el pasado día 14. Con él, dos toreros, si no figuras, si matadores líderes del escalafón en los últimos años. Granada, León y Burgos con 7 orejas entre las tres atestiguan el momento de David Fandila 'El Fandi', quien no habiendo toreado nunca ganado de La Quinta, quiere hacerlo por vez primera en Azpeitia, a donde no había vuelto desde hace doce o trece años. Y Sebastián Castella se presenta tras haber salido este año a hombros en Nîmes, Las Ventas (Madrid), Istres, y Mont-de-Marsan. Si los toros dan el mismo juego en su lidia como el que desarrollaron en el desembarque, puede ser una corrida muy importante.

Ruben Pinar, Pepe Moral y Tomás Campos/Hijos de Celestino Cuadri. Recuerdo haber visto muchas tardes en las plazas del Sudoeste francés a Ruben Pinar novillero. Lo acabo de ver en Pamplona, en los pasados sanfermines. Es ya un torero hecho, que ha pasado de ser un novillero fácil a un matador a quién nadie regala nada y tiene que salir cada tarde a comerse el mundo. Ya estuvo en Azpeitia en 2011 y cortó una oreja. Está deseando que llegue la tarde del martes y poder triunfar con claridad. Las credenciales que presenta Pepe Moral tras haber desorejado a un Miura en la pasada Feria de Abril son más que suficientes para pedir sitio en este cartel. El tercero en discordia es un torero joven, artista, elegante, quizás desconocido para el gran público, pero que busca su oportunidad de hacerse un hueco en los carteles en este lado de la frontera, tal y como lo tiene en los del 'Sud Ouest'. Buscan los tres un triunfo claro que les permita asentarse en una zona de confort taurino a partir de esta misma temporada. Y para hacer posible esas ilusiones una gran corrida de toros de los herederos de Celestino Cuadri. Con la presentación que se puede esperar de la ganadería. Toros bajos, bien hechos, con caja y con peso, Con pies, enmorrillados...

Una pregunta, ¿Quién hará cada tarde el paseíllo con el capote verde y la figura de san Ignacio bordada, que la Comisión ofrece cada tarde a un matador distinto? Se admiten apuestas...