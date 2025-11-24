Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Markina-Xemeingo finalaurrekoaren irudi bat.
2025eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

Azken finalaurrekoa Txaber Altunarentzat eta Casillako zortzikoa erabakia

Abenduaren 20an Casillako finalean jakingo da zeinek jantziko duen txapela

I. Mendia

Astelehena, 24 azaroa 2025, 14:50

Comenta

Bizkaiko Bertsolari Txapelketako azken finalaurrekoan gailenduta lortu du aste-bukaera honetan Txaber Altubek finalerako azken txartel zuzena, aurrez Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarragak egin bezala. Ez zen Markina-Xemeinengo saioak utziko albiste bakarra izan, haren ostean puntuazio hurrenkeraren arabera txapelaren lehian ze beste bost betsolari ariko diren jakin baitzen, hain zuzen: Gorka Pagonabarraga, Jone Uria, Oihana Bartra eta Onintza Enbeita.

Markina-Xemeingo Uni frontoian ia 700 lagun batu ziren dataren garrantziaren jakitun. Sei lagun izan ziren kantuan: Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia eta Xabat Galletebeitia Abaroa. Gai-jartzaile beharretan Zihara Enbeita Gardoki aritu zen. Epaile, ostera, hauek izan ziren: Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo, Mirari Azula Aurrekoetxea eta Miriam Juaristi Urizar. Idazkari beharretan Itziar Basterretxea Olarreaga egon da.

Kantatu beharrekoen ostean sailkapena honela geratu zen: Txaber Altube Sarrionandia 638,5;

Jone Uria Albizuri 630,5; Oihana Bartra Arenas 620; Gorka Pagonabarraga Agorria 614; Xabat Galletebeitia Abaroa 614 eta Imanol Uria Albizuri 594.

2025ko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala abenduaren 20an jokatuko da, Bilbo Casillan. Sarrerak salgai daude bertsosarrerak.eus atarian. Horrez gain, ETB1en ere emitituko da, zuzenean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  2. 2 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  6. 6

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8

    San Sebastián, una ciudad diseñada para moverse en bicicleta, tren y autobús
  9. 9 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  10. 10 Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azken finalaurrekoa Txaber Altunarentzat eta Casillako zortzikoa erabakia

Azken finalaurrekoa Txaber Altunarentzat eta Casillako zortzikoa erabakia