«El ayudante de dirección es el capataz de los rodajes» El cineclub Kresala distingue la trayectoria de la altsasuarra Sara Mazkiaran, colaboradora habitual de Calparsoro, Medem y Javier Fesser ALBERTO MOYANO Jueves, 20 diciembre 2018

Con casi un cuarto de siglo de trayectoria y cerca de cuarenta largometrajes a sus espaldas, la ayudante de dirección Sara Mazkiaran (Altsasua, 1970) recibió ayer el premio del cineclub Kresala, una distinción que acogió con «mucha ilusión porque desempeñamos un trabajo que mucha gente no sabe ni que existe». Además de colaboradora con regularidad de realizadores como Daniel Calparsoro, Julio Medem o Javier Fesser, Mazkiaran considera que un buen ayudante de dirección ha de ser «justo», tener tanto «mano derecha como mano izquierda» y ejercer de «capataz en los rodajes». La galardonada figura en los títulos de crédito de películas como 'La comunidad', 'Room in Rome', '7 días en La Habana', 'Invasor', 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', 'La reina de España' o 'Salto al vacío', su primer largometraje.

«Cuando me entra un guion empiezo a desglosarlo, me encargo de montar un calendario con lo que se rueda cada día, de reunirme con todos los departamentos, de organizar localizaciones y ensayos, y de hacer el plan de producción y de rodaje», explica Mazkiaran.

Organización y sensibilidad

Entre las cualidades necesarias para desempeñar esta labor, Mazkiaran destaca «tener mucha visión de cómo organizar ese diseño y sensibilidad a la hora de cuadrar lo que va mejor y peor. Además, tienes que tener una buena comunicación con el director y con el equipo de producción. Un buen ayudante de dirección tiene que ser justo, y trabajar con mucha mano izquierda y derecha, a la vez que debe entender los problemas de todos los departamentos porque es quien los coordina». Y entre las cosas que se aprende con la experiencia, que en el caso de la ayer galardonada es ya bastante dilatada, una de las más importantes es adelantarse a los problemas. «Eso es básico. Tienes que ir por delante del director y de todos los departamentos. Hay cosas que puede que no hayas tenido en cuenta, pero es importante anticiparte a los problemas para ofrecer alternativas».

En el equipo que conforma el rodaje de cualquier película, el ayudante de dirección es uno de los grandes invisibles, al punto de que ni siquiera suelen existir galardones a su labor. «Es sorprendente porque somos uno de los pilares de la película. Siempre pensamos que el Goya del director de producción y el del ayudante de dirección debería ser conjunto porque el primero sin el segundo no tiene sentido. De hecho, a mí me han tocado directores de producción con los que trabajas muy bien y todo fluye, y otros muy flojos, cuyo trabajo he terminado haciendo yo más que ellos. Lo digo en serio», señala Mazkiaran.

Comunicación

Respecto al trabajo realizado mano a mano con los realizadores, considera que si ha repetido con Calparsoro o Medem «entiendo que es porque valoran mi trabajo y que nos entendemos». Por el contrario, admite también falta de entendimiento y desencuentros con otros directores. «Hay veces en las que preguntas y quieres saber porque tienes que organizarlo todo y te encuentras con que esa persona no lo tiene claro y en vez de comunicarse, se cierra en banda para marcar un escudo de superioridad. Y luego con los años de experiencia que tengo y aunque pueda sonar mal, me encuentro con directores que saben menos que yo de técnica y de cómo rodar. De hecho, hay noveles que no resuelven las secuencias y a ti se te ocurren muchas más ideas sobre cómo hacerlo. Otra cosa es que no quieran verlo».

Mazkiaran destaca la necesidad de que cada engranaje de un equipo cinematográfico conozca su labor y los límites en los que se desarrolla. «Tengo muy claro mi estatus, mi papel y mi puesto, y hay un respeto y un rigor porque si no, nos comeríamos entre nosotros. De hecho, el cine es un sistema bastante jerárquico en el que si todo el mundo empieza a opinar se convierte en una locura porque la organización del día a día exige un cumplimiento. De lo contrario, la película no sale», concluye la ayudante de dirección, un ámbito en el que «cuando empecé éramos dos o tres mujeres, pero en el que ha aumentado nuestra presencia en los últimos tiempos».