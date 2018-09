Atlantikaldia pone el punto final a su edición más multitudinaria y de mayor calidad El grupo Sonakay ofreció un concierto en Herriko Plaza ante centenares de espectadores de todas las edades. / IÑIGO ARIZMENDI Los conciertos, la zona para familias habilitada en la Alameda y la centrada en la gastronomía han regido el festival de música y culturas de Errenteria ELENA VIÑAS ERRENTERIA Lunes, 24 septiembre 2018, 06:38

. Tras cuatro jornadas de travesía, Atlantikaldia plegó a primeras horas de la tarde de ayer sus velas, poniendo punto y final a una nueva edición de ese encuentro entre culturas y festival de músicas creado en 2014 en Errenteria. Aunque hasta finales de esta semana no se harán públicos los datos referidos al número de visitantes y el impacto económico que ha tenido en la localidad, su director, Iker Tolosa, realizó ayer para DV una primera valoración de su última entrega, de la que destaca especialmente la «extraordinaria» respuesta del público.

Los conciertos organizados por la noche en la plaza Lehendakari Agirre han registrado llenos históricos, prueba de que «el pueblo y el resto de la comarca de Oarsoaldea han respondido» ante el cartel de artistas de este año. «Y no sólo ha ocurrido con los conciertos de la noche. El público ha premiado la calidad de otras ofertas, como esos conciertos más pequeños y cercanos que se han ido sucediendo en diferentes escenarios. Todos han gozado de una asistencia fenomenal y un nivel de satisfacción muy alto, porque hemos crecido mucho en calidad de propuestas y eso a la gente lo percibe», manifiesta Tolosa

El director de Atlantikaldia pone como ejemplo las actuaciones musicales llevadas a cabo en una «llenísima» Herriko Plaza en horas poco habituales. «La gente nos ha hecho comentarios sobre cómo han podido descubrir artistas que no conocían y lo sorprendidos que estaban de la categoría y el nivel», señala.

El área habilitada en la Alameda bautizada como Herrixka ha sido «sin duda» otra de las más concurridas, como consecuencia de su vertiente «dual». La zona dedicada a actividades prácticas de talleres, «más familiar», se complementaba con ese otro escenario que iba creciendo a lo largo del día. «Se empezaba con propuestas más pequeñas para ir aumentando a otras como la protagonizada por DJ Makala, en la que no cabía ni un alfiler. Muchos nos decían que había más gente el sábado que en Madalenas», asegura Tolosa, quien se muestra igual de satisfecho de la acogida de Gastrogunea, una de las novedades de esta edición que ha permitido dar a conocer la gastronomía típica de diferentes comunidades y países.

«Muchos nos decían que había más gente el sábado que durante las fiestas de Madalenas»

«Es una cita que se está enraizando en el pueblo. Ha ganado su espacio en el calendario»

Los responsables de Atlantikaldia se reunirán en los próximos días con representantes de los comerciantes de la villa papelera, aunque reconocen que ya han recibido comentarios «informales» de muchos hosteleros. «Están exultantes porque es una cita que se está enraizando en el pueblo. Se ha ganado su espacio en el calendario, no hay más que ver cómo los comercios se van vistiendo año a año, dedicando el escaparate al festival y el montón de gente que se ve por la calle. El tiempo nos ha acompañado, no nos vamos a engañar, pero no vale con tener buen día si luego el programa no está a la altura», explica.

Por ello defiende que la organización del festival y el programa «han crecido mucho a nivel de calidad». Considera que Atlantikaldia ha crecido, además, a nivel de estética de espacios y en cuanto a los soportes. «Se supera el formato clásico de escenarios distribuidos por el municipio, dando carácter a cada uno de ellos. El generar esos espacios con personalidad propia es algo que se va convirtiendo en una seña de identidad del festival y Errenteria lo asume con mucho orgullo», declara Iker Tolosa.

El estudio elaborado en colaboración con la universidad que se dará a conocer el viernes en rueda de prensa avalará este primer balance de los organizadores de Atlantikaldia. Las conclusiones que arroje el documento marcarán la hoja de ruta para «abordar la evolución del festival».

Sonkay puso el broche final

Los barcos fabricados en la Factoría Marítima Vasca Albaola que el jueves subían la ría abriendo la última edición de Atlantikaldia zarpaban ayer rumbo a Pasaia. La imagen era toda una metáfora de la despedida del encuentro de culturas. Su jornada final se llenaba de momentos ya memorables. El día arrancaba con distintas actividades destinadas al público infantil. Miembros de Aranzadi explicaban el significado de los dólmenes y animaban a los niños a construir uno en miniatua ayudados por sus padres. Otros menores se entretenían coloreando dibujos de piratas y asistiendo al cuenta cuentos sobre los valores del mar.

Herrixka rozaba el lleno, mientras en Herriko Plaza se sucedían el concierto de Damas negras y 'Gu Agustina!', el espectáculo de Ereintza Dantza Taldea y Maddalen Arzalus basado en la vida de la raquetista errenteriarra Agustina Otaola. El público se multiplicó para presenciar el concierto de Sonakay. El flamenco se dio la mano con el euskera a través de temas de Benito Lertxundi, Urko y Mikel Laboa. «Cantamos flamenco como gitanos y en euskera como vascos», anunciaba el vocalista Jony Camacho y sus palabras eran recibidas con aplausos por espectadores de todas las edades.

Los tambores de Amulleta tomaron una hora después su relevo para acompañar a vecinos y visitantes hasta el río, donde las embarcaciones aguardaban para despedirse, como Atlantikaldia, hasta 2019.