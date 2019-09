«El atentado de Charlie Hebdo me permitió nacer dos veces» EFE BARCELONA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 09:04

El terrible atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, al que Philippe Lançon sobrevivió gravemente herido, ha permitido a este periodista volver a nacer y «vivir dos veces la niñez», según relata en el libro 'El colgajo', donde narra su «reconstrucción» en el hospital. Lejos del libro político, es «un cuento sobre el efecto de un atentado en un hombre y en los que entran y salen de la habitación del hospital, donde los cirujanos intentan reconstruirle la mandíbula destrozada», explicó ayer en Barcelona el propio autor.

En paralelo a la reconstrucción física que llevan a cabo los médicos, la víctima intenta reconstruir su vida, porque ya nada será igual. «Las escenas del pasado suben de repente a mi mente, pero la sensación es que ese pasado lo ha vivido otra persona. Hace cuatro años del atentado y todavía tengo problemas para establecer un vínculo con mi propia memoria».

Las principales heridas que el periodista sufrió en el atentado, en el que murieron 12 de sus compañeros, fueron en la boca, «la parte del cuerpo con la que comes, hablas, ríes y te comunicas». «El libro no ha sido una terapia, porque no he sido capaz de escribirlo hasta salir del túnel», aclaró.