Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Aste-bukaera heldu bezala bertsoak ere Bizkaian dira

J. A.

Ostirala, 31 urria 2025, 12:20

Comenta

Aste-bukaera heltzearekin batera ia astero bertsoek Bizkaia bere egin dute Bizkaiko Bertsolari Txapelketa hasi zenetik. Lehenik udaberriko sailkapen fasean izan zen, udan plazaz plaza antolatutako saioekin eta udazkena gerturatzearekin txapela bilako azken fasearekin. Nola ez, honetan ez da ezberdin izango eta azaroaren 2an, igandean, arratsaldeko 17:00etan hasiko dira kantuan Abadiñoko Probalekuan. Igandeko saiorako sarrerak salgai daude bertsosarrerak.eus atarian, eta igandean bertan geratuko balira Probalekuko txarteldegian salduko dira, 16:30etik aurrera.

2025eko lehiako finalaurrekoetako bigarren saioa izango da eta, orain arte bezala, sei bertsolari ariko dira kantuan: Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Enare Muniategi Etxabe, Gorka Pagonabarraga Agorria, Maite Sarasola Isazelaia, Txaber Altube Sarrionandia eta Unai Mendiburu Valor. Irabazlea zuzenean sailkatuko da.

Saioan gai jartzaile lanetan Igor Menika Bengoetxea arituko da, eta epaile, ostera, Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo eta Miriam Juaristi Urizar izango dira. Idazkari lanetan Itxaro Juaristi Olaetxea egongo da.

Irabazlea zuzenean sailkatuko da finalaurrekoen bigarren bueltara, pasa den astean Aitor Bizkarrak lortu bezala, eta gainerako bertsolariek fasea amaitu arte itxaron beharko dute puntuazio hurrenkeraren arabera jakiteko sailkatuko diren ala ez.

Lehen bueltako hirugarren eta azken finalaurrekoa azaroaren 9an, Barakaldoko Lasesarre kiroldegian jokatu da eta bertan jardungo dute Ibai Amillategi Omaetxebarria, Irune Basagoiti Agirre, Lurdes Ondaro Mallea, Mikel Goiriena Larrazabal, Onintza Enbeita Maguregi eta Xabat Galletebeitia Abaroa bertsolariek.

Hiru finalaurrekoetan lehian arituko diren hemezortzi bertsolarietaik 12 sailkatuko dira finalaurrekoetako bigarren bueltara. Eta bi bueltetako puntuazioak batuta erabakiko da zeintzuk izango diren finalean kantatuko dutenak.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  8. 8

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  9. 9 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aste-bukaera heldu bezala bertsoak ere Bizkaian dira

Aste-bukaera heldu bezala bertsoak ere Bizkaian dira