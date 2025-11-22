Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Gau beltza', una de las obras de Calat 33 que se exponen en Kempchen Gallery

El artista de La Concha lleva sus dibujos a una galería

La muestra de Calat 33, que lleva por título 'Autorretrato', refleja personajes reales y ficticios que «han influenciado mi trabajo»

Teresa Flaño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Es habitual ver a Germán Cedano, más conocido como Calat 33, rastrillo en mano, desplegando su arte en la playa de La Concha, en el ... lado más cercano a la primera rampa. Ahora da un salto y hasta el 18 de diciembre expone sus trabajo en Kempchen Gallery, en la calle Miguel Imaz de Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

