La ilustradora vitoriana intervino un escaparate en la calle Dato este julio. Rafa Gutiérrez

Muere a los 41 años Amaia Arrazola, autora de 'Wabi Sabi' y 'Totoro y yo'

El fallecimiento de la reconocida artista conmociona a la cultura

Ramón Albertus

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

Su mural en la pared del trinquete de Los Astrónomos, sus libros sobre la cultura japonesa, los títulos que fascinaron a los más pequeños y ... un brillante volumen, 'Meteorito', sobre la experiencia de la maternidad. Entre los muchos trabajos de Amaia Arrazola -una de las ilustradoras más destacadas del panorama nacional-, queda ahora una obra luminosa y diversa. La artista ha fallecido a los 41 años, víctima de una enfermedad detectada hace algo más de un mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

