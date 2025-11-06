Muere a los 41 años Amaia Arrazola, autora de 'Wabi Sabi' y 'Totoro y yo'

Su mural en la pared del trinquete de Los Astrónomos, sus libros sobre la cultura japonesa, los títulos que fascinaron a los más pequeños y ... un brillante volumen, 'Meteorito', sobre la experiencia de la maternidad. Entre los muchos trabajos de Amaia Arrazola -una de las ilustradoras más destacadas del panorama nacional-, queda ahora una obra luminosa y diversa. La artista ha fallecido a los 41 años, víctima de una enfermedad detectada hace algo más de un mes.

La noticia ha causado una gran conmoción no solo en el ámbito de la ilustración y el arte, sino también en el sector editorial. La librería madrileña Grant comunicaba esta misma mañana la pérdida. «El mundo es un sitio mucho peor esta mañana. Te vamos a echar tanto de menos». Mensajes similares se multiplican en redes sociales, donde amistades y seguidores recuerdan a una creadora cercana, divertida y capaz de emocionar con un trazo minimalista, colorista y algo naif. Eso no evitaba que su compromiso (feminista, ecologista...) traspasara sus piezas.

La gestora cultural y poeta vitoriana Carmen Berasategui también compartía la «desolación» del mundo de la ilustración y su gente cercana recordando que la artista era un «festín de vida, alegría y talento». Aunque desarrolló buena parte de su carrera en Barcelona, Arrazola mantuvo un estrecho vínculo con su ciudad natal, Vitoria. Su huella puede verse en distintos trabajos, como el cartel azulado de La Blanca, uno de los más celebrados por reflejar el espíritu festivo de la capital alavesa. También expuso en la librería Zuloa, donde compartió su diario visual sobre Japón y los originales de 'El meteórito', una auténtica joya dentro del álbum ilustrado.

El pasado julio, apenas cuatro meses atrás, realizó una intervención efímera en un escaparate dedicado a Eduardo Dato, en el número 28. Allí atendía con su habitual amabilidad a los curiosos que se acercaban a hablar sobre su obra. Entre sus proyectos más singulares figura también un tarot ilustrado, 'The Magic Tarot', para la casa Fournier. Entre sus últimos proyectos de muralismo se encontraba un proyecto en Estrasburgo, en el marco del festival Colors Urban Art.

Desde la editorial Flamboyant, que publicó algunos títulos como 'Simón' o 'Buenas noches, Simón', también le dedican unas cariñosas palabras. «Siempre nos alegrababas el día cuando venías a vernos cargada con tu carpeta llena de dibujos, de tus pegatinas, tus colores, tus ideas locas y tu inmensa sonrisa», traslada la compañía catalana.

En una de sus últimas publicaciones, 'Bajo un cielo estrellado: Magia, belleza y leyendas japonesas', abordaba uno de sus temas recurrentes: la visión oriental de la muerte. Explicaba en el libro -y en distintas entrevistas- que en esa tradición no se entiende como un capítulo cerrado o final. Lo que queda claro es que la obra de Arrazola se sigue descubriendo y ha marcado a muchos lectores y simples observadores de esos trazos vibrantes y coloridos que le hacían ser una de las grandes del arte ilustrado en España.