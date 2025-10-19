Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Al menos nueve piezas han sido sustraídas a primera hora de la mañana. De momento, ha aparecido solo la corona de la Emperatriz Eugenia

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Eran las 9.30 horas de la mañana de este domingo, 19 de octubre, cuando tres personas llegaron en motocicleta a la zona en la que se están acometiendo las obras de ampliación del Museo del Louvre, en París. Con ayuda de un montacargas y de pequeñas motocicletas, los ladrones, miembros de una banda organizada, entraban en la sala Apolo. Finalmente, han huído con, al menos, nueve piezas que formaban parte de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia.

Aunque los equipos de investigación siguen recabando información para conocer todos los detalles, no solo de las circunstancias en las que se ha producido el atraco, sino también del valor de las joyas sustraídas, ya han encontrado una de las piezas. Se trata de la corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo, un ornamento que refleja el esplendor del Segundo Imperio francés.

Otras piezas que forman parte de la exhibición que acoge esta sala del museo son las siguientes:

Las joyas de la corona Museo del Louvre
Museo del Louvre
Augustin Duflos, Laurent Rondé, corona de Luis XV Museo del Louvre
Juego de joyas de la reina María Amelia Museo del Louvre
Collar y pendientes del juego de esmeraldas de la emperatriz María Luisa Museo del Louvre

La Galería Apolo, donde entraron los ladrones, es el lugar de exhibición de las Joyas de la Corona desde 1889. Elaboradas por los mejores joyeros de su época, engastadas con las piedras más exquisitas y lucidas por figuras ilustres, estas piezas son testigos invaluables de la historia francesa y un tesoro cuya historia ya ha estado marcada por robos en diversas ocasiones.

