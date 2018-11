El arte de las tiras representado por un niño y su tigre de peluche Bruguera relanza 'Calvin y Hobbes', la obra cumbre de Bill Watterson OSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN Sábado, 17 noviembre 2018, 08:36

. Las tiras cómicas, ligadas desde sus inicios a la prensa; según dicen los cánones, origen del cómic. Sea cierto o no, una especialidad, un arte tan complejo que, aunque muy numerosas en todo el mundo, apenas cuentan con obras maestras, en tanto las mediocres abundan. Unatira no es un chiste, aunque pueda contenerlo. Es una historia condensada, que se inicia, se desarrolla y termina con un gag o reflexión final, creando a diario un universo tan rico como sea la imaginación y el talento de su creador. Una tira de prensa es, probablemente, el género más chivato, porque repetirse es habitual, superarse día a día harto complejo y no refugiarse en lo de siempre, lugar para los elegidos.

A la altura de 'Mafalda', la extraordinaria serie del argentino Quino o de 'Krazy Kat' del estadounidense George Herriman, se colocan las andanzas de un niño de seis años y su amigo imaginario, su peluche favorito. Arrancan el 18 de noviembre de 1985, tras ser rechazadas por varias editoriales y de que su autor, Bill Watterson (Washington DC, 5 de julio de 1958), abandonara su profesión de publicista. El pequeño Calvin, que recibe su nombre del teólogo reformista Juan Calvino y el tigre Hobbes, en honor al filósofo inglés Thomas Hobbes, pronto alcanzan popularidad, una vez la Universal Press Syndicate comienza su distribución. En 1986, solo un año después de su nacimiento, se publica en 250 periódicos, un privilegio al alcance solo de los títulos más reputados. Sin embargo, algo diferencia a Watterson de sus colegas o, al menos, de muchos de ellos: la pelea constante que mantendrá con todo su entorno empresarial, negándose en redondo a que su creación se convierta en tazas, camisetas, edredones... Otros lo hacen y, de facto, ocurre que sus personajes se recuerdan más a través del merchandising generado que del contenido de las mismas tiras. El ejemplo más claro, los 'Peanuts' de Charles Schulz. Según Watterson, «los artistas que quieren ser tomados en serio como artistas mientras utilizan a los protagonistas de sus tiras para vender calzoncillos se están engañando a sí mismos». Toda una declaración de intenciones llevada hasta las últimas consecuencias, esto es, a la renuncia a enormes ingresos económicos.

Una forma de ver la vida

Y algo o mucho de todo eso es 'Calvin y Hobbes', porque, de las interminables lecturas que se pueden hacer de sus tiras, muchas veces reflexiones sobre la vida, la muerte, el dinero, la condición humana en definitiva, destaca una que centra el discurso de la pareja, del niño y del tigre, tan real como sus padres a los ojos de aquel; el placer por las cosas pequeñas. No el conformismo, sí valorar que en lo cotidiano, en lo más sencillo, puede estar ese instante de felicidad que bien lo merece todo. 'En todas partes hay tesoros', es el título del primer volumen recopilatorio, y es que el mundo de Calvin es así, tan normal como el que tuvieron sus lectores hasta el 31 de diciembre de 1995, cuando Watterson, entendiendo que ya no podía aportar más con sus tiras, las dio por concluidas. Coherencia y talento a toneladas, que le lleva a la reivindicación de lo esencial. El mundo, según Watterson, debería moverse por la fuerza de la imaginación. Aburrirse no es una opción, es un delito, porque, después de todo, la vida no está mal. Lo único realmente trascendente es la muerte, es lo único que no presenta opciones. Lo demás, bueno, siempre es mejor con una sonrisa y un buen baile o con un trineo con el que deslizarse por la nieve.

Calvin y Hobbes' es una obra maestra porque, además de que su dibujo es una delicia, un ejercicio de precisión, de trazo tan frágil como preciso, con líneas que engordan y desaparecen nunca porque sí, admite volver a ella siempre que se desee. Siempre que haya que celebrar el momento o aliviar las heridas. Nunca se volverá obsoleta, imposible que ocurra cuando su capacidad para plantear reflexiones está a la vuelta de cada esquina. Todo se puede contar de muchas formas, y Bill Watterson no tiene rival, ayudado por su inmensa ternura. La proyecta en los padres de Calvin, eternos sin nombre, en la vecina Susie, en la profesora... y por supuesto en la pareja protagonista. Poco importa que Hobbes solo exista en la imaginación de Calvin. Es tan real como cada cual decida.

Ahora, Bruguera presenta una nueva edición de la obra, y supone la oportunidad de reencontrarse o de conocer, que nunca es tarde, a una de las grandes obras del cómic.

Perdérsela no es una opción.