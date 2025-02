«Los arquitectos hemos trabajado muchísimo sin escuchar a la gente»

Arquitecto, profesor y divulgador en prensa y en programas de radio como Julia en la Onda, David García-Asenjo participará hoy en el programa Mintza ... Lagun de la Diputación. Y lo hará con una charla que mantendrá con Nuria Prieto sobre 'La arquitectura ante los retos del calentamiento global' en un encuentro que moderará el escritor Gonzalo Torné. La cita es en el Convento de Santa Teresa a las 19.00 horas.

– ¿Ha costado que la sociedad entendiera que la arquitectura y también el urbanismo estaban relacionadas con el cambio climático?

– Sí, no es que la gente no lo haya entendido, sino que es posible que los arquitectos no hayamos sabido transmitir que nuestro conocimiento puede aportar a la hora de, no resolver, pero sí atenuar algunas de las consecuencias o impedir que se acentúen.

– Hubo quien se tomó a chufla el papel de la arquitectura en este asunto, también en la construcción de la ciudad desde una perspectiva de género.

– Va por dos caminos. Por un lado, hay gente que no se lo toma en serio y cree que cuanto más desarrollo, mejor para la sociedad, lo cual se traduce en el uso del vehículo privado para ir a todos los lados. En cuanto a la perspectiva de género, se toma aún más a chufla porque no entienden que abordar el urbanismo de esta forma beneficia a dos tercios de la ciudad. Se trata de dar más posibilidad a la gente para que use la ciudad.

– Una parte de responsabilidad quizás recae en los propios arquitectos, ausentes hasta hace poco de la conversación social.

– Es cierto que durante mucho tiempo la profesión ha sido una élite porque había pocos arquitectos y mucho trabajo. No hacía falta que nos comunicáramos con la gente porque ella venía a nosotros a hacernos los encargos. No se ha transmitido que un arquitecto puede mejorar la calidad de vida de la gente diseñando adecuadamente tanto el espacio urbano como el doméstico. Esto no se ha sabido transmitir. Parecía que cuanto más crípticos eran los textos de los arquitectos, más interesantes eran, lo cual nos ha alejado de la sociedad y nos ha dejado en un segundo lugar. Ahora que hay muchos arquitectos y no tanto trabajo somos un trámite que debe pedir el ciudadano para que le den una licencia de construcción de un piso.

– No es su caso, que se ha volcado en la divulgación, pero ¿ha habido un punto de soberbia por parte de su sector o quizás era miedo a espantar al cliente?

– No creo que haya sido esa cuestión. Más que un punto de soberbia, ha sido el hecho de tener asegurado el trabajo y el entender que somos expertos en una cosa que no todo el mundo entiende, cuando debería ser al contrario: si yo entiendo, debería explicártelo a ti qué es lo que necesitas. Siempre está la figura del arquitecto que quiere imponer su obra sobre los deseos o necesidades de su cliente. Las cuestiones de cambio climático, ecología y perspectiva de género llevan mucho tiempo presentes, pero más teóricamente y menos vinculada a la construcción. Sin embargo, desde finales del siglo XX hay una necesidad de incorporar estos aspectos a la arquitectura para hacerla más humana.

– ¿Es el cliente el peor enemigo del arquitecto?

– No debería serlo porque al final es el que le paga. Nosotros estamos aquí para servirle.

– Pero algunos creen saber más que el arquitecto...

– Algunos lo creen y es posible que en algunas cosas así sea, pero además, muchos te ven como un impedimento, una tasa que le impone el Ayuntamiento para hacer su trabajo. No es que sea un enemigo, que lo sería más bien la excesiva burocracia, pero sí es cierto que hay una tirantez porque hay casos en los que se nos llama cuando el ayuntamiento amenaza con no dar la licencia o poner una multa.

– El hecho de que todas las ciudad clonen el mismo edificio, ¿ha desprestigiado la profesión?

– En cierto modo, sí, porque hemos trabajado muchísimo sin escuchar a la gente, se supone que hemos ganado mucho dinero –aunque eso es de una generación anterior a la mía–, y no se entiende la aportación que podemos hacer a la sociedad con una buena arquitectura. En 2022 salió una ley de calidad que intentaba justificar que nuestra profesión mejoraba, pero sigue costando entenderlo cuando hemos sido los autores de grandes barrios totalmente anodinos.

– ¿Por qué son tan reticentes a posicionarse en los debates ciudadanos los colegios de arquitectos en general?

– Es quizás un exceso de cautela porque gran parte de las actuaciones de los arquitectos dependen de las administraciones y no te quieres enfrentar ni con el político, el ayuntamiento o la diputación. Intentan ser cautos porque de lo contrario actúan rápido contra ti. Sin embargo, en algunas ocasiones los colegios de arquitectos se han puesto firmes en la defensa de sus colegiados. Cuando lo han hecho, han encontrado que se les escuchaba y atendía. Por ejemplo, hay concursos con salarios claramente abusivos en sus bases y a partir de 2010 comenzó a recurrirse para que esas cosas se cambiaran. Los arquitectos no debemos tener miedo a ese debate y si el colegio no quiere emitir una opinión, que lo abra al debate entre todos los actores involucrados. Algunos lo hacen, pero otros son muy seguidistas de las políticas locales.

– ¿Cuáles son los retos del arquitecto en este siglo XXI en el que ya estamos bien metidos?

– El principal es saber transmitir cuáles son nuestras capacidades para mejorar la vida de la gente en cuestiones energéticas, espaciales y que afectan a la calidad de vida. Somos un actor necesario para que la gente viva mejor. Y también debemos investigar los modelos de construcción más eficientes para abordar la emergencia climática y la crisis económica.