Anxo Pérez: «Ser feliz resulta tremendamente difícil y sin embargo es donde menos invertimos, ni esfuerzo ni dinero» Anxo Pérez. Emprendedor El autor de bestsellers asegura que ha dado con la clave para que todo el mundo pueda conseguir la felicidad y lo cuenta en su último libro TERESA FLAÑO Martes, 7 mayo 2019, 06:37

Asegura que tiene la fórmula para «eliminar cualquier tipo de sufrimiento o amargura de tu vida» y que la ha recogido en su libro 'Los 88 peldaños de la gente feliz', que se ha convertido en un superventas. El emprendedor Anxo Pérez, creador de 8Belts.com, método con el que afirma que se aprende cualquier idioma en ocho meses, participa hoy en el Aula DV.

– En la publicidad del libro se asegura que contiene la fórmula para eliminar cualquier tipo de sufrimiento. ¿No resulta demasiado ambicioso?

– La fórmula es correcta y está ahí, la aplicación lleva toda una vida. Libros buenos hay miles, pero este es el único que hay que leer para adentrarse en el campo del desarrollo y éxito interior, es un libro de iniciación.

– ¿A quién está dirigido?

– A todo el mundo. Los dos primeros libros que escribí se convirtieron en mega bestsellers y obviamente los adoro, pero reconozco que ninguno de los dos me ha revolucionado la vida, pero este sí. Me ha enseñado fórmulas que antes desconocía y que tienen el poder de transformar toda una vida. Yo, como casi todo el mundo, pensaba que era más feliz de lo que realmente era. Este libro tiene unas claves que ahora aplico, pero antes no porque las desconocía, y que para mí han resultado ser revolucionarias.

– Habla de erradicar el sufrimiento. ¿Si no se sufre puede suceder que tampoco se reconozcan los momentos felices?

– Eso es como decir que te das golpes contra una pared porque cuando paras te da mucho placer. Yo no digo eso, al contrario. En el libro hay una frase muy bonita que dice 'todo dolor viene para causar un crecimiento'. Si hay un dolor o un sufrimiento en nuestras vidas eso se puede traducir en crecimiento, pero no tendría sentido buscarlo. El mundo está mejor cuanto menos sufrimiento hay, pero si llega se puede utilizar para crecer.

El libro con la fórmula, según asegura Pérez, para erradicar el sufrimiento.

– ¿Es un libro de autoayuda?

– Es mucho más que eso. El campo se llama desarrollo personal, pero va más allá. Para mí es el trabajo más poderoso que he creado. Es más que el desarrollo personal, contiene una fórmula que realmente tiene el poder de eliminar el sufrimiento de nuestras vidas… Enseña a ser felices cuando las cosas no van bien, cómo mantener la felicidad por dentro independientemente de que las cosas no vayan bien por fuera. Contiene una frase preciosa que dice que 'la felicidad es una bola de luz cubierta por una torre de mantas'. Nosotros no podemos producir la luz pero sí retirar las mantas y este libro nos da 88 formas de poder hacerlo.

– ¿Qué les diría a aquellos a los que les da pereza tener que subir 88 peldaños?

– Ser feliz es tremendamente difícil y sin embargo es el área en la que menos invertimos, ni esfuerzo ni dinero. Aquí propongo unas claves que son tremendamente rompedoras. Si existe un atajo es este libro.

– ¿Qué papel juegan los demás para adquirir ese grado de felicidad?

– Ninguno si se llega hasta el nivel máximo, que obviamente es muy difícil de alcanzar. Se aprende a ser feliz por dentro, independientemente de lo que suceda fuera. Es la asignatura más difícil, pero se puede lograr. No hay que desanimarse. Alcanzar la perfección es imposible, pero uno se puede acercar a ella.

– ¿Se puede ser feliz siendo autor de bestsellers?

– Claro. Nunca he sido tan feliz. En Twitter puse hace poco una frase en la que decía: 'Llevo varios años viviendo el mejor año de mi vida. Al principio creía que era cuestión de suerte, pero después me di cuenta de que era cuestión de actitud'.

– ¿Recomendaría este libro a los jóvenes, a aquellos que todavía no tienen experiencia en la vida?

– Sería espectacular para ellos. A veces nos obsesionamos con el éxito exterior, pero yo digo que de nada sirve si al final estas falto del interior. La mejor inversión que se puede hacer es en felicidad y cuanto antes se empiece mejor.

– ¿Y uno se puede frustrar al leerlo porque no supera esos peldaños de los que habla?

– Si entiende la esencia del libro no se puede frustrar, porque también enseña el autoperdón. Todos tenemos un interior formado por una bolsa negra y otra blanca, el ego y la esencia. Cuando alguien se frustra es porque está actuando desde la bolsa negra, desde el ego y el libro explica como trascender eso.

Aula DV Título: Los 88 peldaños de la gente feliz. Lugar: Aquarium. Fecha: Hoy a las 19.30 horas. Entrada: Libre hasta completar el aforo.

– Incide mucho en el tema de la soledad.

– La soledad no es una enfermedad. La enfermedad es la incapacidad de gestionarla, que suele ser por algún miedo no curado. Hay una frase preciosa en el libro, difícil, dura, pero que es muy veraz: 'Cada vez que algo te molesta por fuera es que hay algo insano por dentro'. Si la soledad nos causa dolor es que hay algo no curado en el interior.

– En su currículum pone que ha trabajado para el FBI, la ONU, ha sido intérprete de Barack Obama, actor de cine, músico… ¿Cómo le ha dado tiempo a tanto?

– Hay dos maneras de ver la vida. Una es mirar todos los peldaños subidos, y eso aumenta tu arrogancia, y otra es ver los que te quedan por subir y eso incrementa tu humildad. Yo, por supuesto, prefiero centrarme en lo segundo. El enemigo de la vida no es la muerte sino el desaprovechamiento. Es cierto que la gente se sorprende por todas las cosas que he hecho, como aprender nueve idiomas. El éxito nunca se me va a subir a la cabeza. Me siento la persona más normal del mundo, más cercana, hay mil cosas por mejorar de mi propia bolsa negra. Me gusta ayudar a los demás. Acabo de estar en Portugal dando una conferencia en portugués, en Alemania una en alemán e inglés, en Kazajistán en ruso… Cuando hablas desde un escenario como si lo hubieras conseguido todo solo logras abatir al público, y a mí me gusta inspirar. Hay tres frases que me gustaría que la gente tuviera presente: 'En las noches más oscuras se encuentran los destellos más brillantes', para aquellos que han perdido la esperanza. Otra que es preciosa dice 'todo el que actúa desde la oscuridad es porque aún no sabe cómo encender su luz', es una de las esencias del libro. Por último 'si quieres ser matemático invierte en matemáticas, pero si quieres ser feliz invierte en felicidad'. Este libro realmente es transformador. Si la gente no me cree debería comprobarlo.