The Who anuncia nuevo álbum para noviembre EFE Sábado, 14 septiembre 2019, 08:57

La veterana banda británica The Who, con Pete Townshend y Roger Daltrey al pie del cañón, anunció ayer que su nuevo álbum, 'WHO', verá la luz el 22 de noviembre, noticia que ha sido acompañada con el lanzamiento del primer sencillo del mismo, 'Ball And Chain'.