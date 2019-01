Antonio Najarro: «El bailarín de danza española es uno de los mejor preparados del mundo» Antonio Najarro asumió la dirección del Ballet Nacional de España en 2011. / DV Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España El Ballet Nacional de España vuelve hoy al Kursaal con un homenaje a Antonio Ruiz Soler, tras dieciocho años de ausencia en los escenarios guipuzcoanos IRATXE DE ARANTZIBIA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 enero 2019, 11:59

La última vez que el Ballet Nacional de España (BNE) actuó en San Sebastián, Antonio Najarro (Madrid, 1975) se sentó en el patio de butacas del Auditorio del Kursaal para ver a sus excompañeros. Hace dieciocho años, ultimaba el estreno de su compañía en Baiona y hoy día afronta sin preocupación el mes de septiembre cuando sea relevado de la dirección del BNE, tras ocho calendarios en el cargo. Absolutamente entusiasta, Najarro aspira a emocionar con «un trabajo técnico muy fuerte», con el que hoy el BNE homenajea en el Kursaal a Antonio Ruiz Soler (1921-1996), en el vigésimo aniversario de su fallecimiento.

- El Ballet Nacional de España no actúa en San Sebastián desde 2001, ¿con qué sentimiento afronta el espectáculo?

- No puedo comprender por qué el Ballet Nacional no visitaba más las ciudades y estaba tan asentado en Madrid. Para mí, es un placer porque el público debe conocer la danza española. Además, San Sebastián es una ciudad que me apasiona.

- ¿En qué consiste el programa?

- Una premisa de mis espectáculos es que el espectador pueda ver todos los estilos de danza española: desde la escuela bolera, la danza estilizada, el folclor y el flamenco. Además de homenajear a Antonio Ruiz Soler en el vigésimo aniversario de su muerte, el público va a ver sus coreografías que, en su momento, fueron una gran innovación y avance en la danza.

- ¿Qué importancia tuvo la figura de Antonio Ruiz Soler en la danza?

- Antonio Ruiz Soler fue uno de los artistas que más ayudó a engrandecer la danza. Personalmente, opino que era uno de los artistas más completos que ha existido nunca, ya que interpretaba y coreografiaba en todos los estilos de danza española. Era un maravilloso creador de escuela bolera, folclor, flamenco y danza estilizada. Además, era absolutamente carismático, ya que seducía al público con su forma de interpretar.

- ¿Qué vigencia tiene el repertorio de Ruiz Soler en la actualidad?

- Todas las obras que he repuesto en el BNE son obras que han envejecido muy bien. Se han convertido en clásicos de la danza como 'Giselle', 'El Cascanueces' o 'El lago de los cisnes', en el ballet clásico. Nunca van a pasar de moda. El público sabe que está viendo una obra de repertorio, sabe la época en la que se gestó y que son obras que están tan bien construidas, independientemente de la evolución técnica que haya tenido la danza, y aunque, actualmente, se baile de otra manera.

- Comienza el espectáculo con 'Eritaña' (1960).

- 'Eritaña' es una joya de la escuela bolera muy brillante, muy ligera, con muchísima energía y muy compleja de ejecutar. Dura siete minutos y es una manera perfecta de abrir un espectáculo.

- De ahí, al palo flamenco del 'Taranto' (1956).

- Decidí rescatar una pieza flamenca, un taranto, del espectáculo 'La taberna del toro'. Le va como anillo al dedo a nuestra bailarina principal, Esther Jurado, porque es muy racial y con un maravilloso peso escénico.

- Continúa con el vibrante 'Zapateado de Sarasate' (1946).

- Es un clásico de la danza y un número que gusta muchísimo, aunque nos ha costado mucho reponerlo porque, bajo mi dirección, he querido que fuera en su formato completo con dos bises. Muestra el virtuosismo del zapateado en el hombre y entusiasma al público.

«Antonio Ruiz Soler fue uno de los artistas que más ayudó a engrandecer la danza española»

- La primera parte termina con 'Fantasía galaica' (1956).

- 'Fantasía galaica' es un número potente inspirado en la muñeira gallega. Es de grandísimo genio cosas como el paso a dos de los primeros bailarines descalzos con movimientos muy clásicos y haciendo percusión con las conchas de las vieras.

- Y la guinda viene con 'El sombrero de tres picos' (1958).

- Es una de las obras más emblemáticas de la danza y fue la unión de tres grandísimos artistas como Manuel de Falla en la música, Pablo Ruiz Picasso en la escenografía y Antonio Ruiz Soler en la coreografía.

- ¿Cómo definiría el Ballet Nacional de España?

- Es la compañía de mayor formato y relevancia que presenta la danza española en todos sus estilos y por todo el mundo. Lo primero de todo, hay que decirle a la gente que la danza española no es sólo el flamenco. Me atrevo a decir que el bailarín de danza española es uno de los mejor preparados del mundo, porque asume una de las carreras más completas a nivel de danza.

- En septiembre habrá relevo en la dirección del BNE, ¿qué balance hace de sus ocho años al frente?

- Todos los directores firmamos contratos de cinco años y con opción a prórroga de tres. Sinceramente, si no me hubieran prorrogado estos tres años, sí me hubiera quedado un poco con ganas de saborear todo el trabajo tan complejo que hemos desarrollado en los cinco primeros años. Mi balance es muy, muy positivo. Hemos superado con creces todos los objetivos de mi plan rector por el que fui seleccionado en 2011. No estoy ni agobiado ni obsesionado con lo que voy a hacer dentro de un año. Imagino que retomaré mi compañía privada.