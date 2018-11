'Antiqua', las Jornadas sobre la Antigüedad, comienzan en el KM Javier Mina, coordinador de las jornadas. / PEDRO MARTÍNEZ La programación celebra el 25 aniversario con tres días de encuentros y charlas dedicados al banquete y el simposio en la antigua Grecia y Roma ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN Lunes, 26 noviembre 2018, 07:23

. Aunque pueda parecer extraño en estos tiempos en que las enseñanzas de la cultura y las lenguas clásicas no cotizan al alza, año tras año un numeroso grupo de aficionados a la cultura antigua de Grecia y Roma se reúne en la sala de conferencias del Koldo Mitxelena para hablar de cultura clásica con temas tan diversos como el cuerpo, la verdad, la mentira o el humor.

Este año los tres días están dedicados al banquete o simposio en la Grecia y Roma clásicas. «Eran encuentros donde se bebía y se comía moderadamente, aunque no había orgías tal como han hecho creer las películas», explica el escritor y pintor Javier Mina, coordinador de 'Antiqua'. «Hablaban de poesía y cantaban. Parte de la poesía de aquel tiempo se ha conservado gracias a que se hacían cancioneros, ediciones expresamente escritas para utilizarlas en los banquetes». Eran actos en los que participaban «ciudadanos con cierto estatus, teniendo en cuenta que los que no eran ciudadanos eran esclavos». El vino era elemento esencial y caro «por eso lo rebajaban con agua y no comían cosas muy sofisticadas», aclara Mina.

Las jornadas comienzan hoy con una ponencia de Elena Torregaray, profesora de historia antigua en la Universidad del País Vasco, en la que hablará sobre 'Lobbying y networking en el banquete en Roma'. Se trata de la exposición de una investigación realizada por Torregaray en la que analiza cómo además del gusto por la poesía o el canto, los banquetes también servían en algunos casos para hacer grupos de presión económicos y políticos.

Mañana se hablará más de temas gastronómicos y musicales con la participación de María José García Soler, especialista en alimentación en la antigua Grecia y profesora de filología griega en la UPV. La jornada del miércoles contará con la presencia de Carlos García Gual, reconocido como el mayor experto español en la cultura clásica grecolatina. Su intervención tratará sobre 'Temas poéticos e ingeniosas charlas de los simposios griegos'. «Los griegos no bebían a solas», dice García Gual. «El consumo de vino era vivido como un acto colectivo. El simposio se organiza en conjunto y tiene sus propias reglas, que pretenden establecer una división precisa del placer. Quien va a un simposio lo hace para unirse a un grupo definido por su modo de beber y de cortar el vino con agua. Para que tenga éxito era indispensable obtener una buena mezcla no sólo de los líquidos, también de los convidados».

No solo para especialistas

«Estas jornadas son para todo el mundo», quiere aclarar Javier Mina. «Solo hace falta tener curiosidad y algo de interés. Los contenidos son accesibles, no hay que ser licenciado en filología para apreciar las charlas». Alguien que no haya ido nunca, asegura Mina, «se va a encontrar con un mundo más cercano y accesible de lo que pueda pensar. No somos una secta de intelectuales».

Las jornadas tendrán este año continuidad con una exposición en la sala Ganbara del Koldo Mitxelena del 26 de noviembre al 12 de enero. «Un recorrido por los temas de estos 25 años de 'Antiqua' ilustrado con objetos, pinturas y esculturas disponibles en nuestro entorno. Una muestra de cómo se ha visto el mundo antiguo a través de objetos de arte y decorativos». Una exposición que como dice Mina, «va a sorprender».