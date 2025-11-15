75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull

Desde hace 75 años, la escultura del Sagrado Corazón en lo alto del monte Urgull forma parte del paisaje urbano de la ciudad. Una imagen que se inauguró el 19 de noviembre de 1950, y que fue financiada en gran parte «gracias a la cuestación popular y a las donaciones de particulares», recuerda Javier Ganuza, miembro de la Asociación Amigos del Sagrado Corazón del Monte Urgull. Desde entonces, la imagen se ha convertido en uno de los iconos de la postal donostiarra, aunque en los últimos años hay quien ha puesto sobre la mesa su origen franquista. Ayer mismo, la asociación de víctimas del franquismo Avicge de Donostia, el sindicato CNT y el Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK) presentaron formalmente la solicitud para que la escultura se incluya en el catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática. Pero Ganuza defiende que su origen no es franquista: «Es un icono religioso que se ha convertido en patrimonio de la ciudad».

Prueba de ello, sostiene, es que la propuesta para erigir esta escultura se remonta a la década de los años veinte del siglo pasado. Entonces existía una gran devoción al Corazón de Jesús por parte de la iglesia católica y eran muchos los monumentos que se construyeron con su imagen. Sin ir más lejos, en 1927 se inauguró una estatua en su honor en Bilbao. Y a este hecho se refirió el obispo de Vitoria (diócesis a la que pertenecía entonces Gipuzkoa) Zacarías Martínez el 5 de abril de 1928 en su carta de despedida, que animaba a los feligreses a que contemplaran 'el insigne ejemplo de vuestra hermana Vizcaya'.

75 aniversario del monumento al Sagrado Corazón de Jesús Para la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús se convocó un concurso al que se presentaron 10 anteproyectos de distintos autores. Resultó ganador por unanimidad del pleno municipal el presentado por el arquitecto Pedro Muguruza y el escultor Federico Coullaut Valera. El proyecto inicial que presentaron cambió varias veces hasta adquirir su definitiva forma actual FINANCIACIÓN Suscripción popular (donativos particulares) 1.798.591,52 pesetas (10.810 euros) Ayuntamiento 100.000 pesetas (601 euros) Diputación 100.000 pesetas (601 euros) PRIMERA VERSIÓN DE LA FIGURA CON LOS BRAZOS ABIERTOS BAJO LA CINTURA Arquitecto: Pedro Muguruza Otaño Escultor: Federico Coullaut Valera FACHADA FRONTAL Figura 7 m. Escaleras de acceso al altar Pedestal 15 m. Altar Montaje de la primera versión publicado en la revista nacional de arquitectura FACHADA LATERAL Mirador frontal PLANTA Acceso trasero Mirador frontal SEGUNDA VERSIÓN DE LA FIGURA CON LOS BRAZOS ABIERTOS EN CRUZ Se reduce la proporción del pedestal con respecto a la figura Figura 15 m. FACHADA FRONTAL MONUMENTO DEFINITIVO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MACHO DEL CASTILLO DE LA MOTA (3ª versión) INAUGURACIÓN 19 de noviembre de 1950 Presupuesto de los autores 930.947,10 ptas. Coste final del proyecto 1.998.591,52 ptas. Materiales utilizados en la figura: Realizada en Hormigón armado para el interior y hormigón en masa muy rico en piedra menuda o arenisca (teñido ligeramente de amarillo) para la parte exterior. Repasada a puntero. Las partes nobles como la cabeza, el pecho y las manos y los pies están talladas en piedra FACHADA FRONTAL Basamento 10 x 8 m. Trapecio 13,6 m. La primeras colectas para recaudar fondos para levantar un monumento al Sagrado Corazón comenzaron en 1929 impulsadas por los jesuitas y el Apostolado de la Oración, pero la llegada de la República y las discusiones religiosas paralizaron el proyecto. No sería hasta 1938 cuando el Ayuntamiento retomó esta idea y se comprometió a aportar 100.000 pesetas para su construcción. Al año siguiente se constituyó una comisión de trabajo, que comenzó a dar los primeros pasos para definir el proyecto y decidir su ubicación. Fue una declaración de intenciones que tampoco llegó a concretar nada. Sin embargo, en 1943 se retomó el acuerdo de 1939 y se decidió erigir una estatua al Sagrado Corazón en el Monte Urgull, un espacio que el consistorio había adquirido en 1921 para transformarlo en parque público. «Hasta entonces era una zona que se había convertido casi en una escombrera, con el fuerte medio derruido y sin apenas árboles», recuerda el historiador donostiarra Javier Sada. «La idea siempre fue construirlo en algún monte; se habló de Mendizorrotz, también de Ulía... Pasaron años sin que se decidiera su ubicación. Se dice que fue el obispo quien propuso el monte Urgull y se aceptó».

Tras aprobar la materialización del proyecto, se abrió una suscripción encabezada por el Ayuntamiento y un concurso de ideas para la adjudicación de la obra. Se presentaron diez anteproyectos, pero al final se optó por la propuesta ideada por el arquitecto Pedro Muguruza Otaño y el escultor F. Collaut Varela. Ellos habían sido los autores de la escultura del Sagrado Corazón de Bilbao y Muguruza también fue el arquitecto que diseñó el Valle de los Caídos.

Visible desde toda la ciudad

El proyecto seleccionado fue premiado con 20.000 pesetas, si bien se recomendó aumentar el tamaño de la figura de 7 a 15 metros.

Por razones económicas, «se optó por que la escultura fuera de hormigón, y no de mármol», cuenta Sada. Al final, se apostó por una figura de 12,5 metros. La posición de los brazos también fue motivo de estudio y sufrió cambios con respecto a la propuesta original. Se optó por la imagen que señalaba su Sagrado Corazón con una mano, al tiempo que extiende su bendición con la otra. La escultura se edificó sobre una pirámide truncada de 16 metros de altura, en cuyo interior se albergó una pequeña capilla -cinco años después se construyó otra mayor para celebrar actos religiosos-. Así, en su conjunto el monumento sobresalía casi 40 metros desde la antigua fortaleza militar sobre la que se edificó, que lo hacía visible desde toda la ciudad.

«La propuesta para erigir la escultura se remonta a los años veinte del siglo pasado, pero hasta 1947 no se aprobó el proyecto» Javier Sada Historiador

«El coste de la obra rondó los 2 millones de pesetas, de los que 1,8 millones los aportaron los ciudadanos con sus donaciones» Javier Ganuza Asoc. Amigos Sagrado Corazón

Tras la aprobación definitiva del proyecto a finales de 1947, la obra fue adjudicada a la empresa Construcciones Altuna S. A. y los trabajos comenzaron a mediados del año siguiente. Asimismo, en 1949 la Diputación Provincial de Gipuzkoa puso en marcha una suscripción popular para recaudar fondos que permitieran financiar el monumento. Miles de ciudadanos, tiendas, bancos, cajas de ahorros, empresas, congregaciones religiosas, ayuntamientos hicieron sus aportaciones, hasta recaudar un total de 1.798.591,52 pesetas. «El coste total de la construcción rondó los dos millones de pesetas. El Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación aportaron 100.000 pesetas cada uno. Por tanto, se puede afirmar que el monumento lo promovieron y financiaron los guipuzcoanos», sostiene Javier Ganuza.

La construcción se realizó «relativamente rápido, en apenas dos años», señala Sada. Tras varios retrasos, el 19 de noviembre de 1950 fue la fecha elegida para su inauguración. Un domingo, que tal y como se recoge en la prensa local, amaneció lluvioso y frío, lo que no impidió que muchos fieles se situaran en la cima de Urgull para presenciar el acto -«la explanada del puerto también se llenó de gente», recuerda Sada, que fue uno de los asistentes-. Hasta la cima del monte se acercaron las autoridades civiles y eclesiásticas, encabezadas por el obispo de la recién creada diócesis de San Sebastián, Jaime Font Andreu, quien revestido de pontifical, procedió a bendecir el monumento. Las campanas de la ciudad voltearon, el Orfeón Donostiarra cantó el 'Christus Vincit', y toda la ciudad pudo seguir el acto gracias a megafonía instalada en las zonas del Muelle y en Alderdi Eder, y también los tres discursos que se leyeron, entre ellos el mensaje que mandó el Papa Pío XII.

Restauración y difusión

Tras la solemne inauguración de la mañana, ya por la tarde muchos donostiarras se acercaron a ver de cerca la escultura, y desde entonces han sido miles quienes por devoción o por curiosidad, suben a Urgull a contemplar de cerca la escultura y a disfrutar de las vistas.

Convertido en un símbolo de la ciudad, en 1990 se creó la Asociación de Amigos del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Cristo de la Mota del Monte Urgull, con el objetivo de impulsar una restauración íntegra del monumento, que se acometió dos años después, con un presupuesto de cinco millones de pesetas -tres fueron aportados por la asociación, que los recaudó a través de donativos de personas y empresas-. Desde entonces, la asociación organiza actos públicos, religiosos y culturales para poner en valor el monumento y su entorno.

Concierto del Orfeón y misas en la capilla para celebrar el aniversario Coincidiendo con el aniversario de la inauguración de la escultura, la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Cristo de la Mota del Monte Urgull ha organizado distintas actividades en los próximos días. Así, el viernes el Orfeón Donostiarra, bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro y Borja Rubiños al piano, ofrecerá un concierto, a las 19.30 horas, en la basílica Santa María del Coro. También se oficiarán misas conmemorativas en la capilla del Sagrado Corazón el viernes y el sábado, a las 9.30 de la mañana. El domingo también habrá dos oficios, el primero a las 9.00 horas y el segundo a las 12.00, este presidido por el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, en el que tendrá lugar la renovación de la consagración de Gipuzkoa al Sagrado Corazón de Jesús.