Premio a la trayectoria de Anjel Lertxundi, en los premios literarios Kutxa Fundazioa Irun El escritor será reconocido en la entrega de los galardones el 22 de noviembre en el Conservatorio de Madrid

DV Viernes, 31 de octubre 2025, 11:28 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

Anjel Lertxundi recibirá el premio Ibilbide Saria por su trayectoria en los Premios Literarios Kutxa Fundazioa de Irun, que se entregarán el próximo 22 de noviembre en el Conservatorio de Irun. Los galardonados en esta 46 edición en las cuatro categorías son Kamio Anduaga, con la novela 'Moebiusen Ertzak' en euskera; Karlos Linazasoro Izagirre, en la sección de poesía en euskera, con la obra 'Bazter Utzietan'; a Mario Marín , con la novela 'CMYK' en castellano; y a Marina Casado, en la sección de poesía española, con la obra 'Un mar que nadie mira'.

En la ceremonia de entrega de premios, se honrará además a Lertxundi, según ha decidido un jurado integrado por cuatro organizaciones que representan al sector del libro en lengua vasca: la Asociación de Editores Vascos (EEE), la Asociación de Escritores Vascos (EIE), la Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes Vascos (EIZIE) y la Asociación Galtzagorri de Literatura Infantil y Juvenil.

Anjel Lertxundi, 'Andu', (Orio, 1948) es uno de los escritores vascos más prolíficos. Estudió magisterio en San Sebastián y filosofía y letras en Roma y Valencia. Fue profesor y director del Salbatore Mitxelena Ikastola en Zarautz. También impartió clases de literatura vasca y literatura universal en la Escuela Diocesana de Magisterio de San Sebastián durante varios años. Como escritor, ha trabajado en todos los ámbitos de la literatura: novelas, cuentos, traducciones, artículos y columnas periodísticas, ensayos y literatura infantil y juvenil. Publicó su primer libro, 'Hunik arrats artean', en 1970, y el más reciente, 'Berbelitzen hiztegia' (Alberdania), en 2024.

Ha colaborado extensamente con la prensa —artículos, columnas, crítica literaria y cinematográfica— en numerosos medios como El Diario Vasco. También ha sido director de cine, como lo demuestra la versión restaurada de la película 'Hamaseigarrenean Aidanez', que se estrenó en Tabakalera hace unos meses. Asimismo, ha trabajado como guionista de televisión; cabe destacar su participación en los textos de la serie Goenkale.

Ganó el Premio Nacional de la Crítica en 1983 y 1991 por sus obras 'Hamaseigarrenean, aidanez' y 'Kapitain frakasa', respectivamente. En 1999 recibió el Premio Euskadi de Literatura en euskera por su obra 'Argizariaren egunak' y el de Literatura Infantil y Juvenil por 'Haltzaren muinoa' en 2021 -que recientemente ha sido traducido al castellano-, así como en 2010 el Premio Nacional de Ensayo por su obra 'Eskarmentuaren paperak'. En 1994 fue finalista del Premio con 'Otto Pette', unas de sus obras más destacadas.

El reconocimiento a su trayectoria no es el primero en su haber. Ya en 2010 recibió el Premio Rosalia de Castro por su trayectoria literaria; en junio de 2023 se organizó un curso de verano para estudiar y analizar su obra y el Ayuntamiento de Zarautz le hizo entrega de la medalla de merecimiento cultural.

Asimismo, es miembro de Euskaltzaindia desde 1983 y miembro honorario desde 2021.

Publicación

Los libros ganadores en euskera serán publicados y distribuidos por la editorial Elkar, mientras que Pepitas de Calabaza y Reino de Cordelia harán lo propio con las novelas y los poemarios ganadores en castellano, respectivamente. Los premios para las novelas en español y euskera consistirán en 20.000 euros y un trofeo, mientras que los premios para los poemarios en ambos idiomas serán de 15.000 euros y un trofeo.

Además de las obras mencionadas, el jurado ha otorgado una mención especial a la novela en euskera de Txema García-Viana, 'Bidaiak, laztanak y orbainak', y a la obra poética en euskera de Maite López Las Heras en 'Oren hilak'.