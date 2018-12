Ane Rodríguez dejará la dirección cultural de Tabakalera en primavera Ane Rodríguez en una imagen de archivo en Tabakalera. El centro, que ha elaborado un nuevo Plan Estratégico para su funcionamiento, convocará un concurso público para su sustitución ALBERTO MOYANO San Sebastián Jueves, 20 diciembre 2018, 12:09

La directora cultural del Tabakalera, Ane Rodríguez, abandonará el cargo la próxima primavera. Así lo ha comunicado el propio centro internacinal de cultura contemporánea esta mañana, en una nota en la que sitúa la decisión en el margo de el Plan Estratégico del centro para los próximos años. El consejo de administración de Tabakalera deberá designar en los próximos meses a la persona que le sustituirá en el cargo, en una transición que se prevé ordenada al haberse garantizado una salida paulatina de Ane Rodríguez. La llegada de Edurne Ormazabal a la dirección general del centro a comienzos de este año ha abierto una nueva etapa en la convulsa historia del centro, que ahora se encuentra inmerso en un nuevo proceso de 'repensarse' mediante la elaboración de un plan estratégico.

Según la nota remitida por el centro, Ane Rodríguez «ha comunicado su decisión de no continuar en el cargo a partir de la próxima primavera. La decisión llega tras un período en el que Tabakalera ha definido las principales líneas de actuación de fundamentan su Plan Estratégico para los próximos años». Tabakalera manifiesta que la marcha de Rodríguez se hace pública para «conceder tiempo suficiente para la selección de una nueva dirección cultural y facilitar la transición». El relevo tendrá lugar mediante concurso público que arrancará las próxima semana, mientras Oier Etxeberria, responsable del área de arte contemporáneo, Víctor Iriarte, al frente del área de cine y audiovisual, y Arantza Mariskal, directora de Ubik, se suman a la dirección del centro de cultura contemporánea.

Ane Rodríguez (Donostia, 1978) fue nombrada responsable de Tabakalera tras pasar por un concurso público en junio de 2012 y se incorporó al cargo en otoño de ese año. Durante los más de seis años en los que ha permanecido al frente del centro, Tabakalera ha pasado de desarrollar su actividad en un local de Atotxa a ocupar la antigua fábrica de tabaco, una vez finalizadas las obras de remodelación del edificio y de abrir sus puertas al público en septiembre de 2015. Rodríguez llegó al cargo tras la dimisión en 2010 del anterior responsable del centro, Joxean Muñoz, y tras un 'impasse' en el que las instituciones se comprometieron a «repensar» un centro que tendría en Arteleku el «corazón del proyecto».

Finalmente, no fue así y Ane Rodríguez se encargó de 'levantar' la nueva Tabakalera en la que conviven varias instituciones en lo que se ha dado en llamar «ecosistema cultural». Durante su gestión, ha compaginado las responsabilidades al frente de la programación propia de Tabakalera con la coordinación del conjunto del edificio, una situación cuya incomodidad nunca ha ocultado al considerar que una de las labores le impedía desarrollar adecuadamente la otra. De hecho, cuando el consejo de administración de Tabakalera decidió crear el nuevo cargo de director general del centro, que desde comienzos de este año ocupa Edurne Ormazabal, manifestó su alivio. «Sé que habrá cosas que me costarán, pero estoy deseando que haya una persona o un equipo que se dedique al edificio para que yo me pueda centrar en el proyecto cultural», señalaba medio año antes del nombramiento de Ormazabal, en una entrevista a El Diario Vasco en la que reconocía que «Tabakalera necesita alguien que gestione la relación entre todos los que convivimos aquí». Rodríguez admitía problemas internos de «coordinación y comunicación» que dificultaba la organización de las actividades programadas. De hecho, así quedaba reflejado en un informe interno encargado por Tabakalera a una empresa, en el que las distintas instituciones y entidades que comparten el edificio ponían de manifiesto las disfunciones del centro de cultura.

Ane Rodríguez se ha caracterizado como directora de Tabakalera por lo que algunos han definido como «falta de flexibilidad» en sus planteamientos y otros, como lealtad a una forma de entender el proyecto. En cualquier caso, a los recurrentes problemas de comunicación –tanto interna como externa–del centro, se ha sumado una programación expositiva quizás excesivamente exigente que, como la propia Rodríguez reconocía, «probablemente requieran una segunda o una tercera visita».

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra, antes de llegar a Tabakalera, Ane Rodríguez fue directora de contenidos de Matadero Madrid, donde se incoporó en 2011 tras pasar por el MUSAC, como coordinadora general y adjunta a la dirección del centro leonés, y por ARCOmadrid, donde había colaborado con la anterior directora, Lourdes Fernández, en la gestión de galerías extranjeras y de la coordinación de programas de comisariados de la feria.