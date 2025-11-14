Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onintza Urbieta, Goiuri Eceiza, Liz Grajales, Kepa Goikoetxea, Ainara Martín y Iosu Larrarte, en la presentación del Titirijai, este viernes. JOSE MARI LÓPEZ
Tolosa

La andoaindarra Ainara Martín, nueva directora del Topic

Ha presentado la 43 edición del festival internacional de marionetas Titirijai, con 17 espectáculos de 15 compañías nacionales y extranjeras que se celebrará del 22 al 30 de noviembre

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:46

El festival internacional de marionetas Titirijai llega a sus 43 años de vida y lo hará cargado de representaciones teatrales. y Esta edición será especialmente ... recordada por Ainara Martín, andoaindarra de 48 años que ha sido elegida por la dirección del CIT como la nueva directora del Topic, sucediendo así a Juanjo Herrero y Estitxu Zaldua, destituidos en agosto, argumentando el inclumplimiento de objetivos.

