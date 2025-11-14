La andoaindarra Ainara Martín, nueva directora del Topic

El festival internacional de marionetas Titirijai llega a sus 43 años de vida y lo hará cargado de representaciones teatrales. y Esta edición será especialmente ... recordada por Ainara Martín, andoaindarra de 48 años que ha sido elegida por la dirección del CIT como la nueva directora del Topic, sucediendo así a Juanjo Herrero y Estitxu Zaldua, destituidos en agosto, argumentando el inclumplimiento de objetivos.

Serán 15 compañías nacionales e internacionales las que realizarán 17 espectáculos con un total de 47 representaciones, tanto en Tolosa como en circuito por Urnieta, Eibar, Pasaia, Hondarribia y Sestao. Objetos, sombras, máscaras y títeres demostrarán las capacidades artísticas y técnicas, dentro de una programación que dará presencia a la diversidad de estilos existente.

La inauguración del Titirijai correrá a cargo de los belgas O Quel Dommage, con 'Ma Tache', con el teatro de sombras como atractivo principal. Será su estreno en Tolosa, el próximo sábado, 22 de noviembre, y la programación se desarrollará hasta el 30 de noviembre, con talleres para niños y familiares, encuentros para profesionales y una charla sobre la creación de 'El Testamento', de los catalanes Zum Zum.

Desde el estado habrá compañías de Euskadi, Cataluña, Andalucía, Galicia y La Rioja, además de cuatro extranjeras: Le Poisson Soluble, de Francia, Tangram Kollektive, de Alemania, Zacches Teatro de Italia, y la citada O Quel Dommage, de Bélgica.

Las representaciones en Tolosa podrán verse en el museo Topic, el teatro Leidor, y las plazas Euskal Herria y Alhóndiga

En lo que a Tolosa se refiere, las marionetas y los títeres tomarán por completo la localidad. Habrá espectáculos en el Topic y en el Leidor, pero también en las plazas Euskal Herria y Alhóndiga, y con un par de obras que se representarán en las residencias Uzturre y Iurreamendi. Asimismo, la presencia de muñecos está garantizado en los escaparates de comercios tolosarras.

Durante la presentación, el presidente del CIT, Kepa Goikoetxea, ha destacado y agradecido la labor de los técnicos culturales para sacar adelante esta edición del Titirijai, debido a un cambio en la dirección. «Gracias por el trabajo realizado en los últimos cuatro-cinco meses. Han sido ellos quienes han tomado las riendas del proyecto y han seguido el planteamiento del festival hecho por la antigua dirección sin la misma», ha afirmado Goikoetxea.

Goiuri Eceiza, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tolosa, ha enfatizado en la diversidad de técnicas que se pondrán ver, además de la amplia representación tanto nacional como internacional que enriquecerá el programa. «Cuando pensamos en las marionetas pensamos solo en los muñecos, las cuerdas y el movimiento con las manos, pero Titirijai demuestra que hay mucho más: hay sombras, máscaras, objetos... Es maravilloso poder contar con esta diversidad de estilos y formas», ha señalado.

Desde Kutxa Fundazioa, Onintza Urbieta se ha sentido orgullosa de que la fundación apoye el festival Titirijai al estar «alineado completamente con nuestros objetivos», indicando que el propósito es «ayudar a construir una Gipuzkoa más justa, sostenible, culta y creativa, fomentando el pensamiento crítico y el compromiso colectivo». La programación es una oportunidad «para la profesionalización del talento de los artistas», por lo que ha señalado «la energía y fuerza» que los organizadores depositan para llevarlo a cabo.

Por parte de El Diario Vasco, Iosu Larrarte, responsable de Relaciones Institucionales del periódico, ha afirmado que «sin un equipo de trabajo sólido» no se podría llegar a las 43 ediciones de este festival de marionetas, y que Tolosa no se entiende sin Titirijai y las diversas ferias especiales que se realizan año a año. «Tendremos una oportunidad más de ver el impresionante trabajo que hay detrás de cada una de las propuestas del programa».

Lueva directora del Topic

Martín, la nueva directora del Topic, es licenciada en Bellas Artes por la EHU y en su trayectoria ha sido directora cultural de Donostia 2016, coordinadora en el Koldo Mitxelena, directora del área de Cultura del Ayuntamiento de Irun, además de comisaria en diferentes exposiciones, con amplia experiencia tanto en entidades públicas como privadas.

Ampliar Ainara Martin, en su primera intervención como directora del Topic. JOSE MARI LOPEZ

Como ha mencionado Kepa Goikoetxea, presidente del CIT, el perfil de gestor cultural no es «fácil de cubrir», y en el proceso de selección quedaron encandilados por «el sentimiento» demostrado en la entrevista. «Transmite ilusión, esperanza, ganas de ver dónde puede llegar el Topic bajo su dirección y liderazgo», ha indicado.

Agradeciendo la recepción Martín, quien también es artista freelance, ha apuntado que el arte «se crea desde las entrañas y las mueve, y que debe generar un pensamiento crítico». Toma la dirección del museo como «un reto muy bonito», por su localización tanto local como internacional y tamaño, y se ha comprometido a trabajar para romper «con la figura clásica del marionetismo». Lo hará basándose en el arte moderno, más cercano a su experiencia, y bajo una creación artística «líquida», cruzando ambas disciplinas.

Ha abogado por continuar con la «reflexión sobre el ADN» que cada museo está realizando dentro de esta sociedad «en la que el humanismo está cada vez más apartado y es más orientada al capitalismo y la producción». «En este tiempo en el que caminamos hacia el fascismo, el radicalismo y la falta de derechos humanos universales, tenemos que reflexionar sobre el papel social de la cultura y la creación», ha asegurado Ainara Martín.

«Tenemos que reflexionar sobre el papel social de la cultura y la creación, en el que el humanismo está cada vez más apartado y la sociedad es más orientada a la producción»

Finalizando su primera intervención como directora del Topic, ha subrayado la necesidad del trabajo en equipo para liderar esta nueva etapa, la «calidad de los eventos y festivales y cómo de enraizados están al municipio», y espera «poder abrir nuevos caminos» dentro de este «reto feliz y emocionante».

Pasado Titirijai, comenzarán a verse las primeras líneas de la nueva directora. Hasta entonces, la propuesta del festival internacional de marionetas no defrauda a su público ni en diversidad de técnicas ni en nacionalidades.