Amaia Montero y 'Rosas': la curiosa celebración de cumpleaños de la cantante La cantante irundarra ha puesto la canción de La Oreja de Van Gogh de fondo en su publicación de celebración en las redes sociales

Amaia Montero cumple 49 años y ha decidido compartir la celebración con todos sus seguidores en redes sociales. Por ello, la cantante irundarra ha subido una foto suya cantando junto a un ramo de rosas blancas y rojas y con una pequeña sorpresa en forma de música. Acompañando de fondo a la publicación suena 'Rosas', el conocido hit de La Oreja de Van Gogh.

Con un pequeño guiño a la que tiempo atrás fue su casa, la vocalista ha recordado a todos sus seguidores una época dorada. Además de la foto y la canción, Amaia Montero ha añadido también un comentario a su felicitación: «49...Estás preparado? Porque yo sí y voy a por TI!!!».

No han sido pocos los comentarios a esta publicación en las redes sociales, en las que sus seguidores han hecho también numerosos guiños a las rosas, protagonistas de este cumpleaños, además de remarcar más de una vez que la irundarra es «la reina del pop».