Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Amaia Montero durante uno de sus conciertos.

Amaia Montero y 'Rosas': la curiosa celebración de cumpleaños de la cantante

La cantante irundarra ha puesto la canción de La Oreja de Van Gogh de fondo en su publicación de celebración en las redes sociales

I. G. D.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:10

Amaia Montero cumple 49 años y ha decidido compartir la celebración con todos sus seguidores en redes sociales. Por ello, la cantante irundarra ha subido una foto suya cantando junto a un ramo de rosas blancas y rojas y con una pequeña sorpresa en forma de música. Acompañando de fondo a la publicación suena 'Rosas', el conocido hit de La Oreja de Van Gogh.

Con un pequeño guiño a la que tiempo atrás fue su casa, la vocalista ha recordado a todos sus seguidores una época dorada. Además de la foto y la canción, Amaia Montero ha añadido también un comentario a su felicitación: «49...Estás preparado? Porque yo sí y voy a por TI!!!».

No han sido pocos los comentarios a esta publicación en las redes sociales, en las que sus seguidores han hecho también numerosos guiños a las rosas, protagonistas de este cumpleaños, además de remarcar más de una vez que la irundarra es «la reina del pop».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amaia Montero y 'Rosas': la curiosa celebración de cumpleaños de la cantante

Amaia Montero y &#039;Rosas&#039;: la curiosa celebración de cumpleaños de la cantante