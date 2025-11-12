Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
La nao San Juan, en el momento de tocar agua el pasado viernes. ESTRADA

Albaola recibe otros 50.000 euros para el San Juan y restaurar Ozentziyo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible concede otra subvención a la factoría para rematar la réplica de la nao y restaurar el último atunero de Donostia

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Albaola recibirá otra subvención de 50.000 euros para continuar con su labor de restauración de embarcaciones históricas, en este caso con la construcción ... de la réplica de la nao San Juan que desde el viernes pasado está atracada en el Astillero Zamakona, y la restauración del Ozentziyo, el último atunero de madera de Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  8. 8 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  9. 9 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Albaola recibe otros 50.000 euros para el San Juan y restaurar Ozentziyo

Albaola recibe otros 50.000 euros para el San Juan y restaurar Ozentziyo