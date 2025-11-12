Albaola recibe otros 50.000 euros para el San Juan y restaurar Ozentziyo

Albaola recibirá otra subvención de 50.000 euros para continuar con su labor de restauración de embarcaciones históricas, en este caso con la construcción ... de la réplica de la nao San Juan que desde el viernes pasado está atracada en el Astillero Zamakona, y la restauración del Ozentziyo, el último atunero de madera de Donostia.

El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible esta aportación para el «museo-astillero», donde «se construyen embarcaciones patrimoniales de madera ante el público y mediante técnicas y herramientas tradiciones con el objetivo de preservar y difundir la tradición marítima de Gipuzkoa», además de ofrecer exposiciones o talleres interactivos sobre la historial naval vasca, y la caza de ballenas.

El próximo proyecto, además de finalizar los mástiles, velas, o las cuerdas del San Juan, es restaurar el último atunero que pescó en Donostia, el Ozentziyo, que fue construido en 1990 y cesó su actividad en 2015.