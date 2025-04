«El aislamiento se aguanta. El temor es a lo que viene después»

Son una de las parejas clásicas de la cultura vasca. La escritora Julia Otxoa y el escultor Ricardo Ugarte, creadores con décadas de ... trabajo artístico a sus espaldas, experimentan ahora una situación nueva, la del «aislamiento compartido». Llevan 41 juntos y, como el conjunto de la sociedad, viven este confinamiento «con una mezcla de tranquilidad, resignación y preocupación por lo que pueda venir después», según explican a través del teléfono.

Ugarte, uno de los 'patriarcas' con vida de aquella generación que renovó la escultura vasca, tiene ya 77 años «pero puedo decir que nunca había vivido una sensación así. Nací en 1942, soy hijo de la postguerra, he experimentado múltiples situaciones y he visto de todo. Pero jamás imaginamos una crisis sanitaria a escala mundial, con la población confinada en sus casas y con la incertidumbre de no saber bien qué va a ocurrir, no ya en el futuro lejano sino a corto plazo».

Los dos son «bastante caseros y amantes de la lectura», así que aceptan con «bastante tranquilidad» el encierro. «Respetamos escrupulosamente las normas, así que solo salgo yo a la compra, cada muchos días, y protegida de la mejor manera que pueda, hasta con mi pañuelo de arrantzale», dice Julia Otxoa. «Intentamos mantener una vida ordenada y con buenos hábitos, así que ya estamos levantados para las 8 de la mañana. Yo ando un buen rato por el balcón y hago pilates, y Ricardo le da a los pedales de la bicicleta estética 40 minutos en el salón».

La pareja vive en el monte, en el entorno de Lasarte, pero no se siente aislada. «Seguimos con mucha atención las noticias y nos aferramos al rayo de esperanza que llega de China, donde empezó todo y la vida, con sus limitaciones, parece ir volviendo a la normalidad», apunta Otxoa.

La comunicación con los amigos, aunque sea por teléfono, es la mejor forma de romper a ratos el confinamiento. «Charlamos con colegas que ayudan a ver todo esto con otra mirada», confiesa la autora. «El otro día el escritor leonés Luis Mateo Díez me remarcaba el factor de irrealidad que vivimos, la incredulidad que nos suscita una situación que parece inventada precisamente por algún novelista».

Visiones del confinamiento

Otxoa insiste en que «todo esto tenemos que contarlo, darle forma literaria para que las siguientes generaciones sepan cómo lo vivimos. Estará el relato periodístico o histórico que dejará patente lo que ocurrió, pero hay que completarlo con la visión literaria, del mismo modo que nosotros hemos leído a los escritores que vivieron Auschwitz, salvando todas las enormes distancias entre aquello y esto».

Asegura Otxoa que ella, tras el impacto inicial, ya ha empezado a escribir piezas cortas, en línea con sus conocidos microrrelatos, para empezar a dar forma a todas esas vivencias. «Yo llevaba tiempo inmersa en la escritura de unas memorias familiares, pero pienso que voy a aparcar ese trabajo porque el cuerpo me está pidiendo afrontar las visiones del aislamiento», agrega la autora guipuzcoana.

Ricardo Ugarte también tiene ahora mismo en segundo plano la vena creativa. «Aprovecho para leer mucho, y en especial a los amigos. He disfrutado muchísimo con 'La juventud de cristal', de Luis Mateo Díez, estoy recuperando cosas de Eduardo Galeano, que me da verdadero placer, y también la novela de Ana Merino, hija de otro buen amigo», explica el artista con su inconfundible y cordial vozarrón.

La escultura de Blas de Lezo

Aunque insiste en que «por unos días también tengo aislada la pulsión de crear», Ugarte recuerda que tiene ya preparada para ser instalada una obra reciente a la que ha prestado especial cariño. «Blas de Lezo es pasaitarra, tiene esculturas en su memoria en un montón de lugares y en su pueblo, que es el mío, aún no tenía nada».

Eso se subsanará con la escultura que ha realizado Ugarte y se instalará en San Pedro «cuando pase todo y esto y estemos más tranquilos para pensar en esas cosas». Es una obra en forma de vela que quiere recoger el espíritu del almirante nacido en Pasaia en 1689 y fallecido en Cartagena de Indias, Colombia, en 1741, cuando ya se había ganado el sobrenombre de 'Mediohombre' por haber quedado cojo, tuerto y manco en sucesivas batallas y lances.

Pero la batalla es ahora otra para la sociedad. Vencer al virus y volver a la normalidad. «Ahora se trata de superar la emergencia sanitaria e intentar que la crisis económica que se anuncia para después afecte al menor número de personas y no paguen siempre los mismos», coinciden los dos artistas.

«A mí me da muchísima pena ver a esa generación de niños de la guerra, gente de los dos bandos que sufrió tanto en la contienda y en las décadas posteriores, morir en soledad, aislados, sin el cariño de los más próximos», remarca Julia Otxoa. «Es una idea que no me va de la cabeza».

Por eso a la escritora le resultan deleznables algunos discursos que llegan del norte de Europa. «Como sigamos así otra de las víctimas de la crisis va a ser la propia idea de Europa, porque reacciones que estamos viendo no dan la mejor imagen de un continente solidario y unido, sino más bien del 'sálvese quien pueda'».

Mensaje de ánimo

Son los días del confinamiento compartido por una pareja que dice con humor haber visto «casi todo» en la vida y que sin embargo se sigue sorprendiendo con lo que el mundo depara. Siempre solidarios los dos, quieren aprovechar esta comunicación con el exterior desde el aislamiento «para mandar a todos un mensaje de ánimo. No es tan grave pasar encerrados unos días si sabemos que es la mejor forma de atajar esta pandemia. Lo que hace falta es estar fuertes para lo que llegará después, que no será fácil según nos auguran».

Después de colgar se prestan al 'selfi' que les pedimos para ilustrar la charla, y lo mandan con humor. Julia Otxoa disfruta haciendo fotos «pero no de nosotros mismos y con el móvil», bromea. Luego llegará la hora de la bici estática para él y del pilates para ella.