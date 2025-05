Agotadas en tres horas las entradas para el 'jukebox' de Max Weinberg, el batería de Springsteen

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 29 de mayo 2025, 18:02 Comenta Compartir

En apenas tres horas y media se han agotado este jueves las entradas para el original concierto que Mighty Max Weinberg, el legendario batería de la E Street Band de Bruce Springsteen y miembro del Rock & Roll Hall of Fame, ofrecerá en el teatro Victoria Eugenia el domingo 22 de junio, justo entre los dos conciertos que Bruce Springsteen and The E Street Band darán en la ciudad.

Las entradas para este único show salieron a la venta a las 11.30h y para las tres de la tarde se vendieron las últimas, aunque no se descarta que aún puedan surgir algunas entradas 'vips' más. Max estará acompañado por una banda de músicos vascos aún no desvelada.

El proyecto, denominado Max Weinberg's Jukebox, se realiza a base de música de los años 60, 70 y 80. «Será el público quien elija las canciones que sonarán en el concierto en tiempo real a través de pantallas de vídeo con más de 300 títulos de canciones entre los que podrá escoger. Desde The Beatles y The Rolling Stones, hasta The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick o los mayores éxitos de Bruce Springsteen, sonarán canciones que todo el mundo conoce, interpretadas tal y como esperan escucharlas», afirmaba la promotora Get In. «Se trata de un concierto hecho a medida para cada ciudad, cada noche y cada público, una oportunidad irrepetible para disfrutar de los himnos del rock con la energía de uno de los grandes baterías de la historia».

