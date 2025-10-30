Agenda de Kutxa Fundazioa en noviembre 2025: conciertos, exposiciones y actividades culturales

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:38 Compartir

Kutxa Fundazioa, a través de su compromiso con la cultura, la educación, la investigación y el bienestar social, organiza y promueve una amplia variedad de actividades y convocatorias dirigidas a diferentes públicos. A lo largo del año, la fundación pone en marcha programas, talleres, exposiciones y eventos destinados a fomentar la participación activa de la sociedad en diversos ámbitos.

De entre todas las actividades de la agenda de noviembre de Kutxa Fundazioa, destacamos las siguientes:

30 octubre - 2 noviembre Tolosa 56 Certamen Coral de Tolosa

Del 30 octubre al 2 noviembre se celebra el Certamen Coral de Tolosa, uno de los más veteranos de Europa se celebra, un año más, con el patrocinio de Kutxa Fundazioa. El Certamen reune los mejores coros del mundo, a fin de hacer posible el intercambio de estilos, interpretación, literatura coral, educación vocal y modos de cada país y, asimismo, dar a conocer la tradición musical y cultural del País Vasco.

Sábados de noviembre | 17:30 eu - 18:30 es Kursaal - Sala Kubo Maider López - Ukitu | Visita comentada

Los sábados noviembre ofrecemos una visita comentada a la exposición Maider López. Ukitu [Tocar], en la sala Kutxa Fundazioa Kubo. El título de la exposición, Ukitu [Tocar], alude a la capacidad de trastocar y transformar los contextos en los que la artista trabaja, así como a la centralidad del sentido del tacto en algunos de sus proyectos recientes.

1 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Iñar Sastre Trío | Jazz

Iñar Sastre Trío ofrece un concierto que invita a un viaje sonoro a través de composiciones originales nacidas de experiencias personales que encuentran su eco natural en la música. Con sutiles guiños a la tradición popular vasca y una estética donde el jazz se entrelaza con el pop, la música clásica y la contemporánea, el trío despliega una voz propia, fresca y llena de matices. Entrada gratuita, imprescindible reservar.

7 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Peru Galbete + Gori Gori

Concierto de Peru Galbete y Gori Gori en el marco del ciclo Gipuzkoako Ahotsak. El cantautor usurbildarra Peru Galbete ofrecerá una propuesta íntima, construida desde la sensibilidad y un uso muy personal de la voz. Tras él, actuará Gori Gori. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 6 euros, o en taquilla el mismo día del concierto por 8 euros, en la entrada de la sala Kutxa Fundazioa Kluba.

8 de noviembre | 18:00 h Eureka! - Zientzia Museoa El cielo del planeta Tierra | Kosmos 2025

Sesión de planetario comentada en la que se explica con detalle un fenómeno astronómico. Hablaremos sobre el cielo del planeta Tierra. Veremos cómo cambia el cielo que vemos desde diferentes lugares de la Tierra: desde los polos hasta el ecuador, y desde el hemisferio norte al hemisferio sur.

8 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Mané | Jazz

Mané es un proyecto formado por ocho músicos que comparten un profundo amor por el jazz y por la cultura cubana. Nacido de una idea de Alessio Lubrano (trompeta y arreglos), el espectáculo explora la relación entre el jazz y la música tradicional de Cuba y de otras regiones de América Latina, fusionando tradición y contemporaneidad en un viaje vibrante y lleno de energía.

9 de noviembre | 18:00 h Hondarribia - Itsas Etxea Twobascos | KTG 2025

Twobascos es un espectáculo de imposibles, realizado en euskera y castellano. Dicen que no se puede estar en dos sitios a la vez, pero ¿y hablar dos idiomas al mismo tiempo? Twobascos, un show que no entiende de barreras lingüísticas. 75 minutos de risas, sustos, asombro, misterio y fascinación. Proyecto de artes escénicas seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025.

13 de noviembre | 19:00 h Hernani - Biteri Kultur Etxea Hau da dena

Investigación escénica sobre el concepto del agradecimiento. Una reflexión artística y cultural del agradecer, la dedicatoria y el reconocimiento. Proyecto de artes escénicas seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025.

15 y 29 de noviembre | 11:30 h Kursaal - Sala Kubo Hemen bai eta hemen ere, con Inés Bermejo

Taller familiar con Inés Bermejo en el marco de la exposición Maider López. Ukitu. El taller propone una experiencia participativa en la que las familias transformarán el espacio expositivo a través de acciones performativas. Inspirándonos en la práctica artística de Maider López —centrada en la alteración de lo cotidiano, el juego con la percepción y la participación colectiva—, se invita a los asistentes a habitar la sala desde otros puntos de vista, cuestionando y reinventando su funcionamiento habitual.

15 de noviembre | 21:00 h Irun - Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga Suite Seda

SUITE SEDA es un grupo con origen donostiarra formado por cinco amigos que se conocieron tocando en jam sessions. El grupo lo componen: Luca Grassi (voz y guitarra), Aimar Alonso (saxo), Asier Eraña (bajo), Saturnino Ruake (teclado) y Ander Larrañaga (batería). Proyecto musical seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025, dentro del festival Kultura Plazara.

20 de noviembre | 17:30 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba El ataque de las cabras | Encuentro con Laura Chivite

La escritora Laura Chivite charlará con Yolanda Mendiola sobre el libro El ataque de las cabras, primera novela de Laura Chivite que combina la fábula con la vida cotidiana para desarrollar una historia sobre la relación entre tía y sobrina.

20 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Asier K + Mirari Martiarena

Actuación de los monologuistas Asier K y Mirari Martiarena en Kutxa Fundazioa en Tabakalera. Entrada anticipada 6€ y en taquilla 8€.

21 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Kattalin eta Nenufarrak + Keia

Noche de pop-rock en Kutxa Fundazioa Kluba. Los grupos capitaneados por Sara Iriarte y Ane Arruti cuentan con conciertos llenos de energía. Concierto dentro del ciclo Gipuzkoako Ahotsak.

22 de noviembre | 19:30 h Irun - Conservatorio y Escuela de Música Premios Literarios Kutxa Fundazioa

Acto de entrega de los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun, en su 46. edición. Se hará entrega de los galardones en las modalidades de novela y poesía, tanto en euskera como en castellano. Además, una persona con un significativo recorrido en el ámbito del libro en euskera recibirá el premio Ibilbide Saria por su trayectoria. Tras la entrega de premios, Sheila Blanco ofrecerá una actuación de poesía musicada titulada Cantando a las poetas del 27.

23 de noviembre | 17:30 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Copiar | Animal Religión

Explorando el arte de la imitación, la singular creación de Animal Religion desafía el estigma de copiar. En una fusión fascinante de espontaneidad y expresión auténtica, los niños y niñas participantes se convierten en intérpretes de la pieza junto con Animal Religion.

28 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Martín de Marte + Zatibi

Kutxa Fundazioa Kluba se vestirá con sonidos electrónicos y sintetizadores, y contará con la música de estos dos grupos. Concierto en el marco del ciclo Gipuzkoako Ahotsak.

29 de noviembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Los Bengala

Concierto de Los Bengala, grupo que recibió el pasado mes de marzo el galardón a mejor directo en los Premios de la Música Aragonesa. Atuación en el marco de la Programación escénica de Kutxa Fundazioa.

30 de noviembre | 17:30 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba La llamada del mar | Cía. Chache-Halo

Odisea para un sacacorchos y tres actores. Novelas, cuentos y leyendas, historias personales, textos sagrados… Todo esto se cuenta en la Odisea de Homero, un texto siempre nuevo, inmemorial y contemporáneo, un tesoro de imágenes e historias que es mucho más que un libro de consulta. Una Odisea para un teatro de objetos, ¡tan divertida como insólita!

De entre todas las actividades de la agenda de noviembre de Kutxa Fundazioa, destacamos las siguientes: