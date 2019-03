Aduriz reivindica «el sabor de contar historias»

'Mugaritz Puntos de fuga' es el título del último libro del chef Andoni Luis Aduriz, con dos estrellas Michelin, que cree que «si existe un sexto sabor, es el sabor de las historias». Aduriz (1971) presentó ayer en Madrid su libro (Planeta Gastro), con el que celebra los 20 años de su restaurante, Mugaritz. El texto, 294 páginas escritas con el propósito de «abrir la mente, no solo la boca» de sus lectores, está dividido en cinco capítulos en los que se entrelazan 50 fotografías gastronómicas. Es, explicó el cocinero, un relato íntimo acerca de cómo vive la cocina y cómo hace de la creatividad «el mejor punto de fuga para proyectar ideas hacia un espacio indefinido».

«Me nutro de otra manera a través de la boca de otros», señaló Aduriz, que considera que «el cliente también interviene en la preparación del plato cuando lo prueba: nosotros somos magos, y los magos no hacen magia, hacen trucos que no tendrían sentido sin espectadores». El libro incluye críticas del restaurante «más y menos bonitas», ilustraciones de Javier Vergara, bocetos, relatos y un glosario que «redefine conceptos no siempre gastronómicos para afrontar retos culinarios».