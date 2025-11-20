Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exposición 'Lo admirable de Gipuzkoa' en Tabakalera Royo

'Lo admirable de Gipuzkoa', una mirada contemporánea a un territorio milenario

Kutxa Fundazioa se suma a la conmemoración de la aparición escrita por primera vez de la palabra Ipuscua en 1025

Teresa Flaño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:59

Comenta

En 1932 Pascual Marín Ruiz publicó el libro 'Lo admirable de Guipúzcoa, un ejemplo ilustrativo del concepto del patrimonio estrechamente ligado al patrimonio, entendido como ... el conjunto de elemento materiales e inmateriales que representan el pasado y dan valor a un lugar: monumentos, iglesias, edificios históricos, vestimentas típicas y tradiciones. El libro es una de las piezas incluidas en el fondo del fotógrafo y también da nombre a la nueva exposición que Kutxa Fundazioa, que custodia toda el fondo del fotógrafo a través de su Fototeka, inaugura este viernes 21 de noviembre, en su sala de Tabakalera. Permanecerá abierta hasta el 1 de marzo.

