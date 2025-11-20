'Lo admirable de Gipuzkoa', una mirada contemporánea a un territorio milenario

En 1932 Pascual Marín Ruiz publicó el libro 'Lo admirable de Guipúzcoa, un ejemplo ilustrativo del concepto del patrimonio estrechamente ligado al patrimonio, entendido como ... el conjunto de elemento materiales e inmateriales que representan el pasado y dan valor a un lugar: monumentos, iglesias, edificios históricos, vestimentas típicas y tradiciones. El libro es una de las piezas incluidas en el fondo del fotógrafo y también da nombre a la nueva exposición que Kutxa Fundazioa, que custodia toda el fondo del fotógrafo a través de su Fototeka, inaugura este viernes 21 de noviembre, en su sala de Tabakalera. Permanecerá abierta hasta el 1 de marzo.

La muestra es una forma más que la entidad tiene de sumarse a los actos conmemorativos del milenario de la primera mención escrita del nombre de Gipuzkoa -Ipuscua, en la grafía de 1025- y busca, a partir del trabajo de cuatro fotógrafos, presentar una mirada crítica y contemporánea a la sociedad actual, la vasca, a mil años de esta fecha conmemorativa.

Los fotógrafos María Azkarate, Peter Bialobrzeski, Dragana Jurišić y Lobo Altuna abordan, desde diferentes perspectivas, el concepto de topofilia, entendida como la relación de afecto que une a los miembros de un grupo social con su entorno, que le hace permanecer en él a pesar de las condiciones adversas, o mantener un lazo emocional con la tierra que tuvo que abandonar. El límite, el paisaje, el territorio y sus habitantes son las cuestiones que atraviesan la exposición y sobre las que gira el proyecto fotográfico.

Lo que está por construir

La muestra, comisariada por Ramón Esparza, es más crítica y contemporánea que la obra de Pascual Marín porque «no está centrada en lo consolidado, sino en lo que está por construir y en la reflexión sobre las asunciones tácitas que toda sociedad tiene sobre sí misma».

El proyecto busca romper con la idea de aislamiento y concibe el territorio histórico de Gipuzkoa como una estructura dinámica. Predomina la idea de un rincón montañoso, situado entre los Pirineos y el mar y apartado de las grandes corrientes y cambios, cuando la realidad es que Gipuzkoa ha sido una vía principal de entrada en la Península. Así, «este proyecto no tiene más propósito de trascendencia que el constituir una visión de Gipuzkoa en un momento dado de su historia. Asume su transitoriedad y lo provisional de las conclusiones que cada uno pueda extraer de él y, por tanto, pide ser revisado en el futuro».

Los límites

El límite es la primera cuestión que el proyecto pretende analizar y sobre la que ha trabajado María Azkarate, quien lo ha abordado desde la invisibilidad y la proyección de la historia en el espacio geográfico. El límite, la frontera, no es una simple línea, sino un espacio en sí mismo. Un espacio mestizo donde, más que la imposibilidad de pasar, lo que hay es un amplio abanico de maneras de hacerlo

La fotógrafa transformar ese límite en «una experiencia universal: tránsito, transformación, espacio de conflicto y de encuentro. No se limita a una línea que separa los territorios; también existen fronteras ideológicas, culturales y cotidianas. Toda diferencia puede funcionar como frontera». Por es Azkarate, que entiende que la muga apenas se percibe en el paisaje en Gipuzkoa, se acerca a él «atendiendo a sus dimensiones esenciales: la simbólica y la histórica. De ellas surgen dos series diferenciadas, planteadas como modos complementarios de interregar lo fronterizo», y lo hace, por ejemplo, a través de los 'mugarris', las señalaes dispersas que dibujan una línea mínima, casi invisible.

El paisaje

En el recorrido por Gipuzkoa que ha construido Peter Bialobrzeski se encuentran lugares monumentales, donde se deposita el pasado, sino lugares vivos, señalados por el uso cotidiano más que por el pasado o los rituales. Y en su reproducción visual, los ecos de la pintura de autores como

David Roberts y Pérez Villaamil, y la fotografía, que construyeron el imaginario en el XIX y primeros del XX. Porque esas imágenes han calado en la construcción de nuestra identidad, más de lo que se puede imaginar.

« Al recorrer Gipuzkoa, mi mirada se apoyó tanto en la tradición de la pintura romántica delsiglo XIX como en la fotografía en color norteamericana de los años setenta. Elv erdadero tema que me interesaba era el paisaje transformado por la mano del hombre: las estructuras urbanas, los pueblos, los rastros visibles de la vida contemporánea», señala el fotógrafo alemán.

Huyendo de los lugares emblemáticos de Gipuzkoa, ha optado por mostrar elementos cotidianos, aparentemente anodinos, que al ser observados con atención revelan significados profundos. «Las imágenes resultantes pueden leerse desde lo sociológico, lo artístico, lo documental y, por ello mismo, lo histórico. Pero, sobre todo, son un intento de explorar el espacio que se abre entre la mirada del fotógrafo y el territorio observado», señala.

El territorio

El territorio es el apartado en el que se ha centrado la croata Dragana Jurišić. El reto que se le planteaba era no tanto revelar cómo nos ven o cómo nos vemos, sino cómo nos sienten. Qué ocurre cuando dejamos de lado lo documental, lo antropológico, lo político, y nos centramos simplemente en lo poético, en la expresión de la relación generada entre el mundo y un sujeto. Dragana, nacida en una Yugoslavia que ya no existe, reside en Dublín (Irlanda, otro territorio que ha vivido el conflicto sobre los límites y la soberanía), tiene una mirada lo suficientemente cargada de recuerdos como para hacer de nuestro entorno.

Sobre su inmersión en este proyecto señala que «este proyecto es una exploración visual deGipuzkoa, concebida desde una mirada impresionista. Mi intención no fue ofrecer afirmaciones definitivas, sino observar un territorio que me resulta tan cautivador como difícil de penetrar. En muchos momentos tuve la sensación de una barrera invisible, como si la tierra se resistiera a ser comprendida o poseída». Con su trabajo ha pretendido «mostrar cómo una mirada foránea percibe este territorio, sirviéndome de una aproximación intuitiva y de un lenguaje poético que me permita compartir la experiencia de estar allí«.

Los habitantes

Por ultimo el tolosarra Lobo Altuna, fotógrafo de El Diario Vasco, salta al paisaje humano, a los habitantes del territorio, partiendo de la idea de que en los últimos decenios se ha reconfigurado la sociedad vasca con la aportación de los individuos de diferentes culturas que han venido a instalarse aquí a formar parte, no sin tensiones inherentes, del entorno humano en el territorio.

Las imágenes de Lobo Altuna dan cuenta de este cambio. La transformación es más perceptible, naturalmente, en ciertos sectores laborales o en algunos barrios, pero resulta curioso que uno de esos sectores sea, precisamente, el de la pesca, que implica la convivencia en espacios reducidos y cerrados. Nunca fue Gipuzkoa una población aislada, pero ahora, además de ser un punto de paso, es una posibilidad de recomenzar una vida, de iniciar un proceso de re-territorialización, que implica adaptarse a las costumbres del lugar al que vienen, pero también cambiarlas.

Además, del trabajo de los cuatro fotógrafos, en la exposición también se exhibirá el libro de Pascual Marín, 'Lo admirable de Guipuzcoa' (1932), que da título a la muestra, que se podrá contemplar junto a copias de época e imágenes positivadas de los negativos originales.

En otra actividad vinculada a los actos conmemorativos del milenario de la primera mención escrita del nombre de Gipuzkoa, la Filmoteca Vasca, en colaboración con Kutxa Fundazioa y la Diputación Foral , proyectará el documental 'Guipúzcoa' (Pío Caro Baroja, 1979) en noviembre, en dos sesiones especiales que tendrán lugar en Tabakalera. Con una duración total de 3 horas y 45 minutos se podrá ver este domingo y el próximo, 30 de noviembre.