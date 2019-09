ADIORIK EZ, IÑIGO

Un mazazo que nadie esperaba. Así nos cayó la noticia el pasado jueves. Fuera de su entorno más cercano sabíamos que llevaba cuatro años sufriendo una esclerosis múltiple pero nadie esperaba semejante desenlace, en tan poco tiempo.

Su hermano Fermín confirmaba las primeras parcas noticias con la publicación en redes de una fotografía en blanco y negro, una conmovedora magen en la que los dos hermanos se dan un abrazo. El comentario que la acompañaba decía: «agur Iñigo. Horrenbeste maite zintudan...Llaster arte anaia, lagun. Gora bizitza! Gora Iñigo Muguruza!» («Adiós Iñigo. Te quería tanto... hasta pronto hermano, amigo. ¡Viva la vida! ¡Viva Iñigo Muguruza!»). En la foto aparece un Iñigo tocado ya por la enfermedad, en lo que ahora se nos revela como toda una despedida.

Las siguientes horas fueron -y son- un inevitable repaso a tantos buenos momentos vividos. Se unen la emoción y también cierto pesar por esas visitas no cumplidas o esas llamadas siempre postergadas para ese momento adecuado que, finalmente, no ha llegado a tiempo. Me quedo con la última noche de risas y conversación, en el concierto de Tomasito en el Crazy Horse de Bilbao. Un reencuentro feliz en el que nos citamos para otros que ya no se producirán.

Con su muerte se nos ha ido un músico ecléctico y de una inasaciable curiosidad, un hombre que conoció el éxito masivo con varias bandas de estilos diferentes -algo que muy pocos pueden decir- y al que nunca se le notó en absoluto que tal circunstancia se le subiera a la cabeza. Desde los tiempos de Kortatu, los encuentros con él siempre fueron garantía de cordialidad y buen rollo. Poseía un sentido del humor sembrado de sorna y una franqueza de las que no se estilan.

En una entrevista reciente afirmaba: «El Fary detestaba al 'hombre blandengue'. Pues bien, ese soy yo». Lo comentaba al hilo de una pregunta sobre sus recuerdos de los locos años ochenta. Iñigo se emocionaba recordando a toda esa gente con la que tuvo tantas vivencias y que ya no está entre nosotros.

Dejó dicho Iñigo que para él solo existía la música con o sin alma. Él nos dejó mucha música con mucho alma, y muchos se lo agradecemos también con todo el alma. Larga vida a Iñigo Muguruza. Tus amigos 'blandengues' lloramos tu pérdida y no te olvidaremos jamás.