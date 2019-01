El acierto y el valor de regalar cultura Ylenia Benito. / F. DE LA HERA Libros, discos y entradas para espectáculos, entre los regalos estrella de estas fechas. Doce figuras del mundo cultural proponen obsequios con los que sorprender y repasan las citas imprescincibles para 2019 ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Martes, 1 enero 2019, 10:09

Los Reyes Magos preparan ya sus encargos y entre todos los obsequios que traigan no faltarán libros, discos, obras de arte o entradas para distintos actos culturales. Es lo que regalarían, al menos, las personas a las que hemos consultado, que reivindican el valor de la cultura en sus diferentes vertientes. Con ellos realizamos un listado de regalos 'ideales', recordamos aquellos que aún guardan en su memoria, y repasamos las citas culturales que llegarán en 2019, un año cargado de estrenos para el cine vasco y despedidas de grandes bandas.

Alicia Amatrian, bailarina «Espero que la cultura siga creciendo»

1. Si tuviera que hacer un regalo de contenidos cultural, ¿cuál elegiría?

- Invitaría a alguien que nunca haya estado en algún teatro a que acudiera a ver alguna representación, bien de ballet, de ópera o de teatro.

2. ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- El regalo más preciado que guardo en la memoria es de hace unos años, cuando pude pasar y celebrar la Navidad con mi familia y ver a mis preciosos sobrinos disfrutando con lo que Olentzero les trajo desde Alemania a petición de la izeba. Aquellas caritas emocionadas nunca se me olvidarán.

3. ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Sobre todo pido que la cultura siga creciendo y se siga respetando todo lo que se hace en este ámbito.

4. ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- En enero tendré el placer de volver a interpretar una de mis obras favortias, 'La Dama de las Camelias', de John Neumeier, en la Ópera de Stuttgart. Para mí sera una cita muy importante.

Jon Garaño, director de cine «Me encantaría que 'La trinchera infinita' se estrenara en un gran festival»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Un abono anual para poder ver películas en el cine. No se me ocurre un regalo mejor.

2. ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Si me tengo que quedar con uno, creo que me quedaría con una 'mountain bike' que me regalaron cuando tendría 12 o 13 años. Por aquel entonces las bicis de montaña se pusieron de moda y para mí fue lo más.

3. ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Será un año de especial para nosotros porque estrenaremos película nueva, 'La trinchera infinita'. Me encantaría que la cinta arrancase en un festival de cine importante y que luego viajase por el mundo. Y por supuesto, que la viera mucha gente en su estreno comercial y que fuese del agrado de muchos.

4. ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Aunque se estrenó en 2018, todavía no he podido ver la obra de teatro 'Heriotza Bikoitza', de la que mucha gente me ha hablado muy bien. No me la quiero perder.

Elena Setién, cantautora «Usar la creatividad a nivel profesional es un gran honor»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- En este momento regalaría un disco con las vísperas de Rachmaninov, cantadas por algún buen coro ruso. Pienso que escuchar obras lentas y de misticismo abre no sólo las orejas, sino el corazón a una escucha sincera y profunda, a una verdadera comunicación.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Recuerdo un disfraz de corsaria que me trajeron los reyes con 9 o 10 años: era fabuloso y la idea de ser mujer y pirata aventurera me dio muchísima fuerza.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Me siento privilegiada por poder crear. Pienso que la creatividad es innata en el ser humano y poder usarla profesionalmente es un gran honor. Agradezco y honro a la energía creativa, deseando seguir este camino.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Llevo meses siguiendo la trayectoria de un documental musical sobre Milford Graves, improvisador legendario afincado en Nueva York. Resulta que está en la programación de Dock Of The Bay, el festival de cine documental musical de nuestra ciudad, así que lo tengo apuntadísimo en mi agenda para enero.

Manu Muniategiandikoetxea, escultor «En el ámbito de la cultura la crisis todavía sigue aquí»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Una obra de arte, sin ninguna duda, bien un libro, un disco, una obra plástica o cualquier cosa. Creo que es un buen regalo, que además contribuiría a mover el mercado cultural, que falta hace.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Con diez años me regalaron un caballete, una especie de trípode con caja de pintura para dibujar al aire libre. Fue algo que me marcó para siempre, porque me hizo sentir como si fuera un pintor grande, muy adulto.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- A nivel general, que todos los agentes culturales se pusieran de acuerdo para que las infraestructuras culturales que tenemos dieran el cien por cien de sus posibilidades, y generando una propuesta cultural potente, a la altura de la sociedad vasca. Y a nivel personal, más trabajo, porque en el ambito de la cultura la crisis todavía sigue aquí.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- En breve se estrenará en el cine 'Agur, Etxebeste', de Asier Altuna, bergarés como yo, y Telmo Esnal, y es una película que no me perderé.

Jon Maya, coreógrafo «Seguir manteniendo la sintonía con el público es lo que pido a 2019»

1. Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Soy muy muy indeciso para quedarme con una cosa, pero bien podrían ser un buen libro en euskara, o barriendo para casa, una entrada para la nueva gira de 'Erritu' de Kukai Dantza.

2. ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Alguno de esos regalos simbólicos que te tocan el corazón. Un plan íntimo con tu compañera de viaje, un detalle-recuerdo de los de casa... Son las cosas que más me llenan; y cada vez mas.

3. ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Seguir trabajando en lo que creemos, seguir teniendo sintonía con el publico y perspectiva para el futuro.

4. ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- El concierto de despedida de Berri Txarrak o el estreno de la película 'Soinujolearen semea', son dos de los eventos a los que me gustaría acudir.

Ylenia Benito, librera «Que celebremos que los libreros siguen recetando buenas medicinas»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Sin duda: un libro. Hay uno para cada persona, algo así como una 'media naranja'. Incluso para la gente que no lee habitualmente, hay libros sobre sus gustos, aficiones o intereses. Un libro, además, es para siempre. No sólo lo disfrutas en el momento en el que lo lees, si aciertan y te gusta, puede ser una historia que recuerdes siempre, que te reconforte en un momento complicado, que te descubra algo desconocido e interesante o que te divierta en una mala racha. ¡Es el regalo perfecto!

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Nunca olvidaré los regalos del Olentzero en casa de mi abuela Pepa y mi abuelo Isidoro. No eran grandes regalos, pero le ponían tanta ilusión y empeño en esconderlos... Si tengo que elegir uno, me quedo con el año en el que me regalaron un radio-cassete con doble pletina para poder grabar de una cinta a otra. Fue como si me mandaran a la luna con la mejor de las tecnologías.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Al 2019 le pido buenos libros. No tienen que ser muchos, pero que sean buenos y editados con mimo. También le pido que seamos todos conscientes del valor de la lectura, que queramos un poquito más a los libros y sus hogares, las librerías. Ojalá en el 2019 no tengamos que lamentar el cierre de ninguna librería y sigamos celebrando que los libreros siguen recetando buenas medicinas.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Arrancaré el año al ritmo de Sidecars en Irun. Comienzan su nueva gira en el Centro Cultural Amaia y no pienso perdérmelo. Tampoco quiero perderme a Juan Echanove y Ricardo Gómez en la obra 'Rojo'. En cuanto a libros, estoy deseando tener entre mis manos lo nuevo de Houellebecq, el ensayo de María Sánchez y las nuevas novelas de Lucía Baskaran y Kirmen Uribe.

Jose Mari Goenaga, director de cine «Ya tengo las entradas para el concierto de Delorean»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Soy muy poco original y casi siempre regalo DVDs de películas que haya visto y que considere que encajan con la persona a la que voy a hacer el regalo. Alguna vez también he regalado libros de fotografía o alguna novela gráfica.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Ahora me viene a la cabeza que en las navidades de 1991 me regalaron una entrada para ir a un concierto de los Dire Straits que tuvo lugar en mayo del 92 en el Velódromo. Fue mi primer concierto.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Que el cine que se hace en Euskal Herria siga gozando de buena salud. Creo que estamos en un momento extraordinario y esperemos que el 2019 sea tan bueno como lo ha sido el 2018.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Tengo ya entradas para el concierto de Delorean en Intxaurrondo, el 26 de enero. También tengo ganas de ver la obra de teatro 'Román eta Julieta', de Anartz Zuazua, con Tanya de la Cruz y Jose Ramón Soroiz, entre otros. Y en verano, me apetece mucho ver la exposición fotográfica de Vivian Maier que han anunciado en la sala Kutxa Kultur de Tabakalera.

Miren Urbnieta-Vega, cantante «La cultura no se cuantifica en ganancias, pero hay que apoyarla»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Regalaría una copia de 'Ametsetan', mi primer disco con el sello IBS Classical, una selección de obras vascas que canto junto al pianista Ruben Fernández Aguirre. Y por supuesto, unas entradas para la zarzuela 'Katiuska' en el Victoria Eugenia para este fin de año; música muy conocida de nuestro Sorozabal y diversión asegurada.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Un vestido largo de concierto que me regalaron los miembros del coro Mariaren Bihotza cuando me despedí de ellos y dejé de ser su directora para seguir mi carrera como cantante. Fue un regalo totalmente inesperado, que he usado muchísimo y que siempre que me lo pongo me trae grandes recuerdos de la gente que tanto me quiere y me apoya.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Sería un bonito deseo que todos nos diéramos cuenta de que la cultura es un bien importante para la educación y el alma de las personas y que no se puede cuantificar en ganancias y/o pérdidas, sino que hay que apoyarla sin condiciones.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- En mi agenda profesional tengo un debut en Lisboa con la 'Missa Solemnis' de Beethoven en abril. Pero antes, en mi agenda de ocio, está la 'Flauta Mágica' que ofrecerá Opus Lírica en el Kursaal en febrero.

Koldobika Jauregi, escultor «Pido lucidez para seguir comprendiendo el mundo»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Un buen regalo podrían ser unas entradas para ver la película 'Dantza' que se estrena estos días. Me parece una alternativa al cine típico y una buena referencia para colocar la euskal dantza tradicional en el universo simbólico y su relación con la danza universal.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Recuerdo un pequeño orinal de porcelana elaborado con mazapán marrón y gelatina amarilla. Creo que lo hacían en una cadena de panaderías (Rich) en Gros, y era el regalo preferido de mi infancia. Eso y la serpiente de mazapán en su caja redonda.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Salud, pues sin ello nada cobra sentido y lucidez para seguir comprendiendo el mundo.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Para mí, hoy mismo y mañana tienen parte de enigma, la rutina y lo conocido me aburre. Hacer separaciones entre los hechos cotidianos y lo denominado cultural, es un modo de visión fragmentada de la realidad que no me interesa.

Cristina de la Fuente, galerista «Una obra de arte es un regalo para toda la vida»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Sin dura una obra de arte. Es un regalo para toda la vida. Las obras, al contrario que nuestra efímera existencia, son eternas.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Guardo con especial cariño un retrato de mi abuela que me regaló mi madre. Ella estará conmigo hasta que yo me vaya y permanecerá en mi familia.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Pediría al 2019 que las instituciones vascas y nacionales fomenten con equidad, como sucede en otros países europeos, el tándem de trabajo cultural entre lo público y lo privado.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- En breve espero poder visitar la retrospectiva de Alberto Giacometti en el Guggenheim de Bilbao, que estará hasta febrero y que todavía no he tenido el placer de contemplar.

Ricardo Ugarte, escultor «Al nuevo año le pido seguir con mis proyectos escultóricos y literarios»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- Acostumbro realizar obra gráfica sobre mi obra escultórica, que suelo regalar, aunque también libros, como puede ser el de un escritor que me gusta mucho, Haruki Murakami.

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Un árbol, concretamente un tejo 'Taxus Baccata', que todavía lo conservo. Desde el día en el que llegó a mis manos ha crecido ya hasta los tres metros.

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- Al año nuevo le pido seguir con mis proyectos escultóricos y literarios. Y tras la exposición que realicé en verano en el Museo Marítimo de Donostia, ya estoy preparando la que haré en el 2019 en la galería Artebideak en Ziboure.

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Como todos los años, esperaré con ilusión el concierto de Año Nuevo de Viena, para verlo en la televisión.

Ana Pimienta, actriz «Se penaliza la experiencia»

1 Si tuviera que hacer un regalo de contenido cultural, ¿cuál elegiría?

- En lo últimos años, y siempre que puedo, regalo libros, música y entradas para teatro, danza y conciertos. Es lo que a mí me gusta que me regalen. Me encanta buscar cada libro apropiado para «el regalado», esa música que le va a llegar al alma, o esos espectáculos en vivo que le van a emocionar. Últimamente también me seduce regalar masajes y alguna sesión de balneario, porque vamos todos demasiado estresados...

2 ¿Un regalo que le hayan hecho y del que guarda un recuerdo especial?

- Tengo que mencionar varios. Recuerdo con especial emoción el Olentzero de 1997. Estábamos iniciando la andadura de Vaivén y trabajando sobre nuestro primer espectáculo, 'La Coraje', y mi compañero de vida y de compañía, me regaló 'Teatro Completo de Brecht'. Me parecía imposible que en un tomo cupieran tantas sorpresas.El año siguiente mi hermano me regaló las obras completas de Shakespeare, otra joya... Siguen conmigo y las releo con frecuencia. En 2010, mi hijo, y de nuevo, mi compañero, me regalaron en el Olentzero, una antología de cante flamenco. ¡Qué buenísimos momentos me ha proporcionado ese regalazo!

3 ¿Qué le pide a 2019 en su ámbito de creación cultural?

- En el ámbito cultural a nivel de nuestro pequeño país, pediría que los responsables culturales rectificaran en algunas medidas que han tomado con respecto a las ayudas al sector. Tengo la impresión de que se penaliza la experiencia, no se le da valor a las amplísimas trayectorias y a los importantísimos frutos generados durante todos estos años. A nivel del Estado, pediría una política cultural que favoreciera que pudiéramos mostrar nuestros espectáculos en los teatros públicos de una manera normalizada. Para mi compañía en concreto, poder seguir «en la carretera», mostrando nuestros trabajos y que éstos siguieran interesando y al público, que fuera a los espectáculos en vivo, y a poder ser, a las creaciones «de proximidad».

4 ¿Algún espectáculo, obra o concierto que tenga ya apuntado en su agenda para el nuevo año?

- Tengo previsto ver varias obras, 'Lehman Trilogy', 'Voltaire vs Rousseau', o 'Castigo sin venganza', de la Compañía Nacional de Teatro clásico. Y como buenos propósitos, voy a ir a ver más espectáculos de compañías y creadores vascos porque creo que se están haciendo grandísimos trabajos.