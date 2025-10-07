Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Novillada de Zestoa el pasado septiembre con Curro Muñoz. BORJA LUNA

Toros

Acaba el septiembre con más festejos

En Zestoa el aficionado recupera la fiesta en su esencia, y entre Bayona y Sevilla y los grandes desafíos novilleriles, el mes está lleno de citas

Manuel Harina

san sebastián.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

En el mundo taurino no hay duda de que septiembre es un mes singular. Desde fuera parece de poca importancia, de sosiego después del ... relumbrón del mes de agosto con sus grandes ferias. Pero el aficionado que sigue día a día los avatares de la Fiesta conoce que septiembre es el mes con mayor número de festejos, el de las grandes ferias de novilladas con picadores: 'Zapato de Oro' de Arnedo, Algemesí, Arganda del Rey, el 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra, Calasparra. El mes de un importante número de certámenes económicos, y el de mayor número de cogidas y percances sobre todo en festejos menores. Se celebran ferias muy asentadas y del gusto de los taurinos: Albacete, Valladolid, Salamanca, Logroño... y con un final único, San Miguel en Sevilla. Es un mes de altibajos de toreros, los percances, las lesiones viejas que se notan al final de la temporada, el cansancio de los viajes, el hastío de una temporada a olvidar: todo esto pasa en un mes en el que parecía que no pasaba nada.

