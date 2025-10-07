En el mundo taurino no hay duda de que septiembre es un mes singular. Desde fuera parece de poca importancia, de sosiego después del ... relumbrón del mes de agosto con sus grandes ferias. Pero el aficionado que sigue día a día los avatares de la Fiesta conoce que septiembre es el mes con mayor número de festejos, el de las grandes ferias de novilladas con picadores: 'Zapato de Oro' de Arnedo, Algemesí, Arganda del Rey, el 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra, Calasparra. El mes de un importante número de certámenes económicos, y el de mayor número de cogidas y percances sobre todo en festejos menores. Se celebran ferias muy asentadas y del gusto de los taurinos: Albacete, Valladolid, Salamanca, Logroño... y con un final único, San Miguel en Sevilla. Es un mes de altibajos de toreros, los percances, las lesiones viejas que se notan al final de la temporada, el cansancio de los viajes, el hastío de una temporada a olvidar: todo esto pasa en un mes en el que parecía que no pasaba nada.

Aun acartelada este año en los tres últimos días de agosto la Feria del Atlántico de Bayona es la primera feria septembrina. Casi sin descanso tras una Aste Nagusia bilbaína que quedará en la retina del aficionado: Un gran toro de Dolores Aguirre, un soberbio toro de 'La Quinta' primer indulto en Vista Alegre, el regreso triunfal de un Roca Rey apagado hasta entonces indicando que no se ha acabado el fenómeno, que habrá sido un bache, la lección de cómo debe torearse con pureza, temple, autoridad, seriedad... sin saltos, ni desplantes, ni arrimones a destiempo por parte de Diego Urdiales.

Pero volvamos a Bayona, con una primera corrida goyesca bleue. Plaza y público engalanados de azul y una corrida de Zacarias Moreno, desigual, con poca casta... con la que poco pudieron hacer a pesar de su voluntad y ganas Morenito de Aranda, Juan Ortega y David de Miranda.

Al día siguiente la llamada corrida de las promesas; cinco matadores en busca del triunfo para lidiar el sexto toro. Una interesante corrida de Arauz de Robles, bien presentada, encastada y noble. Si los toreros hubieran acertado con los aceros hubiera sido una tarde de triunfos. La única oreja la cortó Juan de Castilla que se postulaba desde el primer toro como acreedor a matar el sexto, pero el toro le prendió y pasó a la enfermería. Los otros cuatro matadores tuvieron el mismo premio: vuelta al ruedo y el jurado se decantó, con buen criterio, por José Fernando Molina. Curiosamente lidiar a ese animal no fue ningún premio. Fue la nota discordante, grande, acucharado de pitones, manso en el caballo y con poca fuerza por lo que se defendió y resultó peligroso en la muleta. Tan peligroso que además de no dar opción ninguna a Molina, lo mandó a la enfermería al intentar descabellar. A punto estuvo de suspenderse la corrida del domingo que a la postre fue la de mayores triunfos. Un exigente encierro de 'Buenavista' para Antonio Ferrera que cortó una oreja al igual que Manuel Escribano. El triunfador de la corrida y de la Feria fue Juan Leal que salió a hombros con dos orejas en el capazo.

En Zestoa, las dos novilladas están marcadas en mi calendario taurino con color rojo. Al igual que Deba, que por desgracia coincide casi siempre con Semana Grande, es la ocasión de recuperar la Fiesta en su esencia. El toro en la plaza del Ayuntamiento, al lado de la Iglesia y plaza de talanqueras (modernas y cumpliendo las más estrictas normas de seguridad). En los tendidos, en los balcones y en la terraza de algunos bares, se agolpa el pueblo en fiesta y disfruta del toro. La Banda arrancando en pasacalles hasta llegar a la plaza y dar una vuelta al ruedo haciendo sonar 'Amparito Roca' y dos erales cada día, pertenecientes a la ganadería histórica en la plaza de Adolfo Rodríguez Montesinos. Los novillos de este año han propiciado que los novilleros pudieran lucirse. Tocó pelo Curro Muñoz el primer día y cumplió Juan Pablo Ibarra el segundo.

Queda pendiente Salamanca, Logroño y Sevilla, además de la parrilla de salida para la próxima temporada. Todo, en la próxima cita mensual.