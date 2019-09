Ahora que casi todo acaba…

… Hay una película pequeña y delicada, frágil pero resistente, que también termina su estancia en una sala de los cine Príncipe, sala compartida, curioso, con 'Erase una vez en Hollywood' y 'Mascotas 2'. Una sala en la que ya solo se proyecta en un único pase, a las 21.45 horas de estas noches ya tan de septiembre. Cuando sales, cerca de la medianoche, la lluvia y el viento arrecian y ese tono de tristura cálida que te ha dejado la obra dulciamarga de Jonás Trueba e Itsaso Arana se arremolina a tu alrededor.

La película, delicada, íntima pero muy callejera, se titula 'La Virgen de agosto' y por esas casualidades no casuales y sí bien buscadas se estrenó, precisamente, el 15 de agosto.

Porque se trata de eso. Se trata de un trozo de cine y vida agosteño. Protagonizado por criaturas que en ese mes cuando todo el mundo parece estar en cualquier otra parte, se han quedado en la gran ciudad. Esa gran ciudad es Madrid pero en el mes octavo nuestra amada Magerit de los árabes, la Madrid me mata de los ochenta recupera ese aire de poblachón manchego tan suyo y real, con una verbena en cada plaza, barracas en todos los jardines, siestas a las orillas del Jarama o el Manzanares, procesiones que honran a los santos de la temporada y lluvias de estrellas allá por el templo de Debod.

Esas criaturas varadas entre las noches y los días no tienen casi ninguna cosa clara sobre la existencia, el amor, el sexo, el cine, la supervivencia, los pisos compartidos, las fiestas patronales, las leyendas de suicidas, los últimos tragos, los despertares en camas ajenas, el dolor menstrual y demás historias de esas que nos hacen ser o no ser, creernos o no creernos personas.

Y pasan los días de agosto y el guion viene, va, culebrea, se adormece, se espabila. Y hace calor. Y hace cine. Y hace Madrid convertido en pueblo. Y hace concierto de Soleá Morente. Y te bañas en el río. Y caminas en la noche para ver si te quedas con la habitación que ha dejado libre una pareja que se ha ido a La India para hacer escalada. Vas a ver la habitación y de paso, haces el amor. Con el padre de Violeta, la niña zurda que no puede tomar algodón de azúcar porque lleva aparato en los dientes. El padre, que piensa que es un mal padre, se llama Agos y se vino de Huesca al puente de Vallecas.

Es 'La Virgen de agosto' una de esas películas que se ven quedito pero al mismo tiempo con ganas de saltar al otro lado de la pantalla y ponerse a cantar 'Puente de los franceses' con la peña acampada en el río. O de tomarse uno de esos mejunjes color rosa oscuro kalimotxo de las ferias.

Hay que ver, tan frágil, tan asustadiza, tan linda, tan a la defensiva pero tan a cara descubierta, esta película que un buen día, quizás antes de que sea septiembre y 15, quizás en viernes y 13, ya habrá desaparecido del Príncipe. Verla por la noche y al salir, oler cómo se acerca el hermoso otoño. Y soñar otros cines. A ser posible de esa clase de cine que hacen Jonás e Itsaso.