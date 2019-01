'Abba Tribute' llega el domingo al Kursaal DV Jueves, 10 enero 2019, 08:25

El espectáculo 'Abba Tribute' llegará este domingo al auditorio Kursaal de San Sebastián para repasar los temas del grupo sueco conocido internacionalmente a partir de su éxito en Eurovisión en 1974 con 'Waterloo'. La función comenzará a las 19.00 horas rindiendo tributo a Abba, con éxitos como 'Mamma Mia', 'Honey' y 'Take a Chance on Me'. Las entradas están a la venta a través de los medios habituales al precio de 35 euros.