Zumaia gestionará también el proceso de OPE de los agentes de la Policía Local de Azpeitia y Getaria

El pleno de febrero, abordó dos cuestiones principales: la gestión por parte del Ayuntamiento de Zumaia del proceso de la Oferta Pública de Empleo ... conjunta de los agentes de la Policía local en Zumaia, Azpeitia y Getaria; y el Estudio de detalle del ensanche de Arrangoleta.

El segundo tema causó interés entre propietarios y vecinos, quienes acudieron al pleno con la intención de solicitar el aplazamiento de la aprobación definitiva del estudio. Varios representantes de los vecinos intervinieron durante la sesión plenaria para mostrar su desacuerdo e incluso hubo momentos de tensión, ya que, debido al desarrollo formal del pleno, no podían tomar la palabra hasta el punto de ruegos y preguntas, no pudiendo influir así en la votación de los partidos representados en el Ayuntamiento.

El alcalde Iñaki Ostolaza explicó los precedentes. Según señaló, en noviembre de 2023 fue aprobado inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle del ensanche y en enero de 2024 fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Después, se notificó a los propietarios afectados. Y, tras el período de información pública, en enero de este 2025 se recibió el documento de respuestas de las alegaciones presentadas. El 14 de febrero el arquitecto municipal realizó un informe: se estima la alegación presentada por Promociones Salbide S.L. y se desestima las recibidas por parte de algunos vecinos en el ámbito en relación a la accesibilidad de las viviendas existentes. No obstante, se da por correcta la alegación para posibilitar la colocación de una pasarela peatonal horizontal que comunique con un ascensor.

El portavoz del grupo municipal del PNV, Xabier Odriozola, tomó la palabra para justificar la abstención en la votación. Según el jeltzale, el Ayuntamiento ha realizado una estimación para recibir 1,2 millones de euros por los terrenos que la Ikastola Zumea cedió gratuitamente al Ayuntamiento en 1996, para la construcción de 24 viviendas. «Este importe se refleja como ingreso en los presupuestos de 2025 y se destinarán al ascensor de Itzurunbidea, a la rampa de la playa de Santiago y a la rehabilitación de Moilaberri».

Odriozola criticó que esta actuación no se corresponde con los principios de EH Bildu sobre la necesidad de destinar suelo público a vivienda pública, «ya que al recibir 1,2 millones de las tierras quedarían para la empresa Salbide y haría viviendas libres». Eesde el PNV propusieron que, en lugar de cobrar los 1,2 millones, pida a la promotora que entregue a cambio de ese dinero las viviendas que le corresponderían al Ayuntamiento, y posteriormente destinarlas a viviendas públicas de emergencia, de alquiler social o tasadaspara las y los zumaiarras, o, en lugar de usarlo como ingreso presupuestario, destinarlo a la compra de viviendas y a la adquisición de nuevos terrenos. Por otro lado, solicitaron que se realicen las mejoras necesarias y básicas entre los números 11 y 13 de Juan Belmonte cuando se realicen los trabajos de la pasarela.

Las personas que acudieron al Pleno quisieron tomar la palabra antes de votar para instar a retrasar uno o dos meses la aprobación definitiva de la propuesta presentada por Promociones Salbide S.L. y buscar entre todas las partes una solución. Asimismo, querían recordar a los ediles que, en el portal 9 de Juan Belmonte sí, pero en los números 11 y 13 no habrá acceso rodado. Sin embargo, debido a que no podían hacerlo hasta el punto de ruegos y preguntas y que, por lo tanto, lo que estaban debatiendo en ese momento no podía recogerse en el acta. Así, dado que la votación se iba a realizar antes de que tomaran la palabra, llos vecinos decidieron salir de la sala.

Finalmente, el Estudio de Detalle del ensanche de Arrangoleta fue aprobado con los votos a favor de 8 concejales de EH Bildu (dos no podían votar); los representantes del PNV se abstuvieron.

OPE conjunta de policía local

El punto sobre la gestión por parte del Ayuntamiento de Zumaia del proceso de la Oferta Pública de Empleo de los agentes de Policía local de Zumaia, Azpeitia y Getaria también trajo debate. Después de que los otros dos municipios lo aprobaran en sus respectivos plenos, el jueves quedó aprobada provisionalmente la formalización de la encomienda de gestión en el pleno ordinario del de Zumaia, con los votos a favor de EH Bildu (10); el PNV (6) y el PSE-EE (1) votaron en contra.

A partir de ahora, el Ayuntamiento zumaiarra será el encargado de gestionar la oferta conjunta de los agentes de la Policía Local de los tres municipios, aunque en Azpeitia y Getaria, la titularidad de la competencia seguirá siendo de los dos ayuntamientos.

El concejal Iker Mardaras justificó el voto en contra del PNV. Explicó que la oferta de trabajo de la Policía Municipal es «un tema político» que no tiene nada que ver con las exigencias de la demanda laboral. «La cuestión fundamental de la contratación conjunta de policías municipales es que EH Bildu no haya conseguido mayoría en el Parlamento Vasco para modificar la ley de policía vasca, por lo que impone su modelo policial en los municipios donde ostenta la alcaldía». El partido jeltzale puso en valor y defendió el modelo de Arkaute y reivindicó un uso eficiente de los recursos públicos. «Este proceso no va solo contra el modelo de Arkaute. También contra el uso eficiente de los recursos municipales».

En cuanto a la valoración del conocimiento del euskera en el proceso de selección, solicitaron que se diera tiempo a los que vengan a trabajar, en lugar de subir los perfiles lingüísticos.

El concejal de EH Bildu, Asier Arakistain, por su parte, expresó que no estaban poniendo sobre la mesa la Ley de Policía del País Vasco. «Aquí estamos aprobando la gestión, no las bases. Nuestro objetivo es que vengan a trabajar las personas que verdaderamente quieran hacerlo aquí y que no se vayan al poco tiempo. Queremos garantizar la cercanía entre la policía local y la ciudadanía». El edil reiteró que las personas seleccionadas recibirán una formación por parte de Arkaute. Asimismo, señaló que una de las personas que participe en los procesos de selección será de Arkaute.