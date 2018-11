XVII Klarinete Maratoia se celebrará entre el 12 y 16 de diciembre Concierto especial de Música de Cámara de la pasada edición. / SARA UTRERA Este año incorporarán a su proyecto la Técnica Alexander de la mano de AMAT Studio SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:43

La decimoséptima edición del Klarinete Maratoia ya tiene fecha. El proyecto educativo en torno al clarinete en que se combinan la enseñanza de calidad con diversos cursillos y conciertos se celebrará entre el 12 y 16 de diciembre y un año más, estará organizado por los miembros de Sapere Aude Sinfonietta.

«Durante todas las ediciones se han introducido, aunando música y literatura, el cine, Clarinet Clinic, exposiciones, proyecciones, concurso de fotografía, las nuevas tecnologías en la música (TIC), Music & English, excelentes interpretes invitados, etc.», han explicado sus organizadores. Continuando por esta senda, este año incorporarán a su proyecto la Técnica Alexander de la mano de AMAT Studio. «En cuanto a la enseñanza, desde el principio ha habido tanto clases individuales como de grupo para todos los niveles. La originalidad es otro factor importante y notorio, puesto que no es muy común que en un mismo encuentro musical se aúnen profesionales, estudiantes y amateurs», destacan. Y es que en Klarinete Maratoia todos tiene cabida: estudiantes de enseñanza reglada y no reglada de todas las edades. También quienes contemplan sus estudios de clarinete como una salida profesional. «Incluso los profesionales que se dedican a la docencia musical se convierten en alumnos de Klarinete Maratoia, así como también quienes ya se dedican profesionalmente a la interpretación. Todos buscan adquirir conocimientos para su quehacer diario. Y la procedencia del alumnado de tan diversa índole no sería posible sin la colaboración desde el principio y profesionalidad de Carlos Casadó».

Concurso de cuartetos

Entre las actividades programadas, en su XVII edición no faltará el habitual concierto-concurso de cuartetos, el día 15 de diciembre. Las y los participantes se dividirán en tres categorías: de 8-12 años o menos, de 13-16 años y de entre 17-20 años, en estas dos categorías se permite que uno o dos integrantes del cuarteto sean menores. Cada grupo tiene cinco minutos para presentar su trabajo. Para participar será necesario estar inscritos. Los interesados deberán enviar por e-mail el nombre de los integrantes del cuarteto, contacto y datos, antes de las 19.30 del 1 de diciembre a klarinetemaratoia@gmail.com.

En cada categoría habrá un único premio, que será ofrecer un concierto en exclusiva, en fecha a determinar: Premio Ludoteka (categoría 8-12 años), Premio Gaztetxola (Categoría 13-16 años) y el cuarteto de la categoría 17-20 años, tendrá la oportunidad de ofrecer un concierto en el marco del Festival Internacional de Música de Zumaia el verano del 2019. El jurado estará compuesto por miembros de diferentes entidades: Urval Ensemble, ZUMB, Festival Internacional de música y profesores especializados.

Entre las actividades programadas para el Klarinete Maratoia también se encuentran el concierto de apertura de la XVII edición por parte del alumnado en el convento; pintxo-pote musical; Conferencia- concierto sobre la Técnica Alexandre; exposición de instrumentos y accesorios; el concierto de clausura del alumnado y el concierto especial de Música de Cámara con un programa divertido.