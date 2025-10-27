Victoria de la boxeadora Xare Durán en Gasteiz

Sara Utrera Zumaia. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Organizado por la Federación Vasca de Boxeo, el sábado tuvo lugar la decimoséptima edición de la Copa Iberdrola de boxeo femenino, en el Polideportivo Mendizorrotza de Gasteiz. El evento contó con combates en ocho categorías de peso y reunió a boxeadoras de todo el estado.

Antes, como apertura de la Copa Iberdrola, se disputó un Open, donde participó la zumaiarra Xare Durán y se llevó «una merecida victoria». Según su entrenador y responsable de Zumaia Cuban Boxing, Rubén Arredondo, la joven mostró «un boxeo técnico inteligente, que convenció a todos los espectadores».