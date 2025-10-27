Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Huegun, Xare Durán y Rubén Arredondo. ZUMAIA CUBAN BOXING

Zumaia

Victoria de la boxeadora Xare Durán en Gasteiz

Sara Utrera

Zumaia.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Organizado por la Federación Vasca de Boxeo, el sábado tuvo lugar la decimoséptima edición de la Copa Iberdrola de boxeo femenino, en el Polideportivo Mendizorrotza de Gasteiz. El evento contó con combates en ocho categorías de peso y reunió a boxeadoras de todo el estado.

Antes, como apertura de la Copa Iberdrola, se disputó un Open, donde participó la zumaiarra Xare Durán y se llevó «una merecida victoria». Según su entrenador y responsable de Zumaia Cuban Boxing, Rubén Arredondo, la joven mostró «un boxeo técnico inteligente, que convenció a todos los espectadores».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Victoria de la boxeadora Xare Durán en Gasteiz

Victoria de la boxeadora Xare Durán en Gasteiz