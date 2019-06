El PNV hace una valoración «agridulce» de los resultados de las elecciones del 26M

EAJ-PNV ha realizado una valoración «agridulce» tras los resultados de los comicios del 26 de mayo, ya que no han recabado todo el apoyo que les hubiese gustado y no podrán «seguir construyendo Zumaia desde el gobierno». Creen que han contribuido a abrir el camino a la Zumaia del futuro con el trabajo realizado a lo largo de los últimos cuatro años. EAJ- PNV ha querido felicitar, asimismo, a EH Bildu por los resultados obtenidos y ha querido agradecer al grupo municipal jeltzale el trabajo realizado en esta legislatura. «Queremos agradecer a las personas que han estado al frente del ayuntamiento el trabajo realizado por nuestro grupo municipal. Hemos visto su implicación y su compromiso con Zumaia día a día y aunque dicho trabajo no ha dado los frutos que nos hubiera gustado en las elecciones, creemos que ha sido imprescindible para situar a Zumaia en la buena dirección», han explicado.

En palabras de EAJ-PNV de Zumaia, «no podemos afirmar que acertáramos de lleno con la lista que presentamos hace cuatro años e hicimos autocrítica en su momento, pero dejando de lado aquellos sucesos y viendo el trabajo realizado por el equipo que ha estado en el ayuntamiento al pie del cañón, creemos que podemos estar satisfechos, ya que, este equipo de gobierno ha puesto en marcha tanto proyectos clave para el futuro de Zumaia y de las y los zumaiarras, sin dejar de lado cuestiones que afectan al día a día y a la calidad de vida de la ciudadanía».

«Las personas, en el centro»

Según los jeltzales, «siempre ponemos a las personas en el centro de nuestras políticas, pero más allá de decirlo, lo hemos demostrado». Destacan el hecho de haber puesto «especial énfasis» en los servicios sociales y en el fomento del empleo, las 100 viviendas protegidas que se podrán edificar gracias al convenio Torreagaberri, la creación de Alokairu Beka, la regulación del aparcamiento o las mejoras en la accesibilidad.

Por otro lado, dicen que merecen ser reconocidos también algunos logros en materias que no son de competencia municipal, ya que «el gobierno municipal ha actuado de una forma muy proactiva para impulsar proyectos muy importantes, que iban más allá de sus competencias» y como ejemplo han citado la reparación del dique, los proyectos de educación, las obras en la playa de Santiago o las gestiones para renovar el saneamiento de Oikia. «Muchas gracias, a las personas que han trabajado para ello y al alcalde Oier Korta, que ha demostrado su implicación y su compromiso con el pueblo».

Los jeltzales han manifestado que formaron una lista para las elecciones para dar continuidad al trabajo realizado a lo largo de estos cuatro años «convencido de que es un equipo con capacidad y compromiso para seguir construyendo un futuro para Zumaia y las y los zumaiarras», pero han subrayado su pleno convencimiento en que es un equipo inmejorable para realizar dicha labor también desde la oposición.

EAJ-PNV de Zumaia no tiene «ninguna duda» de que en los próximos cuatro años seguirán construyendo el futuro de Zumaia desde la oposición: «el actual gobierno municipal ha dejado muchos proyectos en marcha y trabajará desde la oposición para que puedan salir adelante». Han manifestado, asimismo, que realizarán una oposición «constructiva y propositiva y no se limitarán a no poner obstáculos, ya que ser cons-tructivos implica trabajar y presentar propuestas». Han añadido que tienen un proyecto claro para Zumaia y muchas propuestas. «Trataremos de impulsar dichos proyectos desde la oposición, ya que nos debemos a las y los zumaiarras, ya sea desde el gobierno o desde la oposición».

Para concluir, EAJ-PNV de Zumaia ha querido agradecer a las y los 2053 zumaiarras que han depositado sus votos y su confianza en ellos y ha reafirmado su compromiso de «seguir trabajando duro y con responsabilidad desde la oposición, como lo han hecho desde el gobierno».