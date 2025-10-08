Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma de la película.

Zumaia

'Mi única familia', primera sesión de cinefórum de otoño

S.U.

ZUMAIA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

El cineclub Ostarrena dará inicio esta tarde a la temporada de otoño de cinefórum. La primera película del ciclo será 'Mi única familia', escrita y dirigida por Mike Leigh; la proyección será a las 19.00 horas y el precio de la entrada será de cinco euros.

Protagonizada por Marianne Jean-Baptiste, esta película británica se centra en los desafíos de una familia en un entorno urbano complejo. «Para Pansy la vida es una lucha constante. Llena de dolor físico y mental, su manera de relacionarse con el mundo es a través del enfado y la confrontación: discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado... Su marido Curtley hace tiempo que no sabe cómo tratarla, mientras Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo, apenas dice una palabra y lo único que hace durante todo el día es caminar sin rumbo por la ciudad. Sólo su cariñosa hermana Chantelle la comprende y puede ayudarla», dice la sinopsis.

