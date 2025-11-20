Restablecido el tráfico habitual en el barrio de Larretxo

Sara Utrera Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

A lo largo de la semana que viene volverán a aplicarse cambios para realizar las labores de alisado, imprimación y pintado de la carretera

Los trabajos principales de asfaltado en el cruce de Larretxo ya han finalizado y, por el momento, se ha restablecido la circulación habitual en el barrio. Sin embargo, debido al mal tiempo, han quedado pendientes algunos trabajos. Por ello, a lo largo de la próxima semana, y en función de la previsión meteorológica, se volverán a introducir cambios en la circulación.

Es entonces cuando se llevarán a cabo las labores finales: se alisará la calzada, se aplicará la imprimación y se completarán los trabajos de pintura. El Ayuntamiento de Zumaia comunicará las fechas exactas cuando se confirmen las condiciones meteorológicas adecuadas para reanudar las labores.