La tarjeta de residente no sirve hasta que no se abona la cuota El Ayuntamiento aclara que el servicio de regulación del aparcamiento se ha tenido que ampliar EL DIARIO VASCO ZUMAIA. Martes, 18 junio 2019, 00:20

El sábado entró de nuevo en vigor el sistema de regulación del aparcamiento en el municipio. Debido a las dudas y consultas recibidas durante estos días en torno al sistema, el Ayuntamiento de Zumaia ha salido al paso para recordar que el sistema de regulación del aparcamiento se instaura cada año desde 2017 en el periodo estival. El primer año se instauró en la parte vieja y desde el pasado año se amplió a todo el municipio. Durante 2017 y 2018 ha sido la empresa Ipark la encargada de gestionar dicho servicio tras ganar el concurso público correspondiente.

Tras finalizar el verano de 2018, se hizo una reflexión en torno al sistema y la ordenanza en una mesa técnico-política compuesta por diversos agentes. En dicha mesa se acordaron varios cambios con el fin de mejorar el sistema. Y tras trabajar en todo ello, se puso en marcha el concurso para adjudicar la gestión del sistema de regulación del aparcamiento. Esta vez, el concurso público recogía una adjudicación de tres años, (pudiendo ampliarlo dos años más). Las bases ambién recogían la apertura de la oficina de la OTA fuese el 15 de mayo, un mes antes del sistema de regulación.

Seis empresas se presentaron al concurso y tras analizar todas las propuestas, la realizada por la empresa EYSA fue la ganadora. No obstante, una vez realizada la adjudicación y antes de la firma del contrato, una de las seis empresas presentó un recurso en el Gobierno Vasco, en el OARC (Órgano administrativo de recursos contractuales). En consecuencia, se tuvo que paralizar todo el proceso de adjudicación, puesto que mientras dicho órgano del Gobierno Vasco no dé respuesta al recurso, no se puede firmar el nuevo contrato.

«En vista de que no había respuesta al respecto, el Ayuntamiento ha tenido que alargar el contrato a la empresa adjudicataria del pasado año, ya que no había otra alternativa», han explicado. Desde el consistorio piden disculpas «a la ciudadanía porque las cosas no han salido como habíamos planteado, con su debido tiempo. No hemos tenido otra opción que tomar la decisión más adecuada puesto que, en este caso, las razones y la solución del problema no estaban de nuestra mano», han añadido.

Tarjeta de residente

Por otro lado, el Ayuntamiento ha emitido ya 2.600 recibos para que las personas que el pasado año hicieron uso de la tarjeta de residente puedan tramitar la de este año. Así pues, quien no tenga dicho recibo, deberá acudir a la oficina situada en Juan Belmonte 10 para tramitar la citada tarjeta. Se recuerda que, mientras no se abone la cuota, la tarjeta no será efectiva. El pago del recibo podrá realizarse en cualquier banco de Zumaia, tanto presencialmente como online.