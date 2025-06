La tamborrada de San Pedro rendirá homenaje a Joxe Mari Zubimendi

Zumaia se sumergirá este viernes en las fiestas de San Pedro. Arrancarán esta tarde con el chupinazo de las 18.00 desde el Ayuntamiento, ... y hasta el domingo habrá un variado programa de actividades para el gusto de todas y todos.

Uno de los momentos grandes de las fiestas será, un año más, la tamborrada de San Pedro. Como es habitual, la tamborrada ofrece un homenaje a personas o entidades del pueblo, y este año será Joxe Mari Zubimendi quien reciba este reconocimiento.

Zubimendi ha sido parte de la tamborrada desde sus inicios, ya fuese tocando el barril, siendo miembro de la junta directiva o director del grupo de tambores.

El que fuera director del grupo de tambores se ha mostrado contento por la noticia. «No me lo esperaba. Yo he sido miembro de la comisión en varias etapas; en la última estuve alrededor de ocho años. En 2014, coincidiendo con el relevo de la junta, los nuevos miembros de ésta nos hicieron un reconocimiento a aquellos que estábamos anteriormente. Por lo que pensaba que esa etapa ya había concluido. A finales de mayo me llamó Julio Curiel y me informó que en la reunión habían decidido hacerme el homenaje. Le agradecí que hubieran pensado en mí y les di el sí», ha explicado.

El zumaiarra lleva vinculado a la tamborrada de San Pedro desde sus inicios. Ésta nació en 1996 a raíz de un homenaje que se le realizó a Joxe Luis Esnal, que era el profesor y responsable de la tamborrada infantil. Fue organizada por algunos de sus antiguos alumnos coincidiendo con el 30 aniversario de su participación en la tamborrada infantil. «En ese momento únicamente los niños podían participar, y el director era Ángel Goiko», ha recordado.

Aunque nació «como una excusa», se decidió crear una comisión, y desde entonces –desde 1996 y salvo durante la pandemia– la tamborrada de San Pedro ha salido cada año a alegrar las calles de Zumaia.

Joxe Mari Zubimendi es parte del grupo de barriles desde sus inicios. Pero también ha participado como director del grupo de tambores. «Creo que la primera vez que dirigí la tamborrada fue en 2002. Estuve varios años, y entre medias también estuvo otra persona. Después volví a ser el director hasta 2014». También ha estado dirigiendo el desfile en ocasiones puntuales, bien sea por falta de directos como hace un par de años, o para un evento especial. «En total lo habré sido alrededor de 13 años. Y tocando el barril desde los inicios de la tamborrada San Pedro. He estado viendo las fotos de la comida que hicimos ese primer año en el restaurante Etxe Ona y me ha hecho mucha ilusión ver los rostros de aquellas personas que estaban hace 30 años. Siento orgullo al ver toda la gente que ha sido parte de esto», ha señalado.

Muchas historias

Zubimendi ha recordado con agrado sus diferentes etapas en la tamborrada: «En estos 30 años ha habido muchas historias y muchas anécdotas. Recuerdo como antes desfilábamos vestidos de baserritarra hasta que desde la organización decidimos cambiar a los uniformes que vestimos hoy en día». Asimismo, ha expresado que siempre le ha gustado que caa año se realice un homenaje a aquellas personas que han destacado o han trabajado a favor del pueblo sin recibir nada a cambio, ya sea en el mundo del deporte, de la cultura, o en el ámbito social. «Para el homenaje pedíamos a algún bertsolari que nos preparara bertsos en honor a la persona homenajeada. Yo se lo pedía a 'Olalde' (Jexux Iribar) y él preparaba los bertsos con los hitos más importantes de esa persona para después cantarla en la cena de hermandad de la tamborrada, después de tocar dos piezas. Me emocionaba ese momento, era un detalle muy bonito», ha recordado.

Zubimendi ha participado muchos años en la organización del desfile y en la elección de la persona homenajeada. Este año será él quien reciba ese honor. «Me da satisfacción, pero también un poco de vergüenza porque no soy el tipo de personas a la que le gusta ser el centro de atención» Pese a ser el protagonista, Zubimendi participará en el desfile «con naturalidad». «Saldré a tocar el barril como cada año», ha anunciado.

El desfile partirá este sábado, a las 18.45 desde Sagarbide. Antes, las y los miembros de la tamborrada de San Pedro rendirán homenaje a Joxe Mari Zubimendi. Tras el reconocimiento, la comitiva realizará el siguiente recorrido: Otezuri, Victoriano Arrate, Aita Mari e Ignacio Zuloaga plaza, para dirigirse al Ayuntamiento donde el homenajeado izará la bandera (20.00). Después, volverá a unirse a la tamborrada para seguir haciendo sonar los barriles y los tambores por la parroquia, Ondartxo, calle Erribera y la plaza Eusebio Gurrutxaga.