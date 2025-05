'La semilla de la higuera sagrada', esta tarde en sesión de cinefórum

Sara Utrera ZUMAIA Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:29 Comenta Compartir

. El cineclub Ostarrena presenta, en sesión de cinefórum, la película 'La semilla de la higuera sagrada' (The Seed of the Sacred Fig), del director Mohammad Rasoulof. La proyección dará comienzo a las 19.30 horas en Aita Mari (en lugar de su horario habitual) y el precio será de cinco euros.

Este drama de suspenso político se centra en Iman, un juez de instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán, que lidia con la desconfianza y la paranoia a medida que las protestas políticas a nivel nacional se intensifican y su arma desaparece misteriosamente. «Cuando su pistola desaparece, sospecha de su mujer y sus hijas, imponiendo medidas draconianas que tensan los lazos familiares a medida que las normas sociales se desmoronan», adelanta su sinopsis.

La narrativa ficticia se combina con imágenes reales de las protestas que fueron violentamente reprimidas por las autoridades iraníes.

La película fue Festival de Cine de Cannes de 2024 y fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en su sección de competencia principal, donde el jurado le otorgó un Premio Especial; ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la National Board of Review y fue candidata al Oscar a Mejor película internacional, por Alemania.

'La semilla de la higuera sagrada' está protagonizada por Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami y Setareh Maleki.