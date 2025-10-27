Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Actuación de Sapere Aude Sinfonietta en la sala Oxford, en noviembre de 2024. SARA UTRERA

Zumaia

Sapere Aude Sinfonietta actuará este domingo en la sala Oxford de Alondegia

La formación interpretará 'Quinteto para clarinete - Souvenirs de Voyage' de Bernard Herrmann y 'Cuarteto para clarinete, violín, viola y cello', de Natalie Hunt

Sara Utrera

Zumaia.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Sapere Aude Sinfonietta (SAS) ofrecerá el concierto 'Bernard Herrmann & Natalie Hunt' este domingo, 2 de noviembre, a las 19.00 horas en la sala Oxford de Alondegia.

La formación estará compuesta por Maialen Rezabal (violín), Itziar Prieto (violín), Monika Mazur (viola), Kamele Castillo (cello), Carlos Casadó (clarinete) y Marixi Sesma Aizpurua (clarinete). El grupo interpretará 'Quinteto para clarinete - Souvenirs De Voyage' de Bernard Herrmann (1967) y el 'Cuarteto para clarinete, violín, viola y cello' de Natalie Hunt (2017).

«Bernard Herrmann (1911-1975) fue el más grande de los compositores que tuvo el cine durante la edad de oro de Hollywood (décadas de 1940 y 1950). Su trabajo elevó la banda sonora a un nuevo estatus y constituyó el modelo de lo que debía ser una partitura sinfónica integrada con precisión en el drama de la pantalla (Vértigo, Psicosis, Ciudadano Kane, Taxi Driver...). A su llegada a Inglaterra en 1967 esperaba conseguir ocupar el podio de una gran orquesta, pero la designación de André Previn en la Sinfónica de Londres le arrebató ese anhelo», recuerdan desde SAS. De esta etapa es 'Souvenirs de Voyage', inspirada en su primer y segundo movimiento por poemas de A.E. Housman y J.M. Synge y en su tercer movimiento por las acuarelas del pintor Turner.

Natalie Hunt (1985), por su parte, además de ser licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es una destacada compositora. 'Quartet' (o Cuarteto) fue estrenada, en 2017, dentro del marco y por encargo del prestigioso Festival de Música de Cámara Adam (Whakatū Nelson, Nueva Zelanda). «Un festival que comenzó con un grupo de amigos, profesionales del ámbito musical y utilizando los pequeños lugares íntimos de la región para recuperar la esencia de la interpretación de la música de cámara. La obra –señala la compositora– en origen estaba pensada como una obra alegre que fusionaba la música clásica y el jazz, pero tras los terremotos de Kaikoura de 2016 se vio afectada por este hecho».

Sapere Aude Sinfonietta es un punto de encuentro de profesionales de la música. Entendiendo la formación orquestal como una máquina para hacer música y pretendiendo que nadie quede indiferente tras escuchar buena música en directo. En este sentido, el concierto del domingo está organizado dentro de las jornadas 'Klasikoak ere!' (KE!), una serie de conciertos a cargo de los profesionales que conforman Sapere Aude Sinfonietta «con una programación que no es habitual y en lugares donde no es tan sencillo disfrutar de la música clásica».

Sapere Aude Sinfonietta actuará este domingo en la sala Oxford de Alondegia

