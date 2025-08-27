San Agustin egunarekin amaituko dira sanbartolomeak gaur Oikian

ZumaiaSan Agustin egunarekin amaituko dira sanbartolomeak gaur Oikian
S. U.
zumaia.
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
Oikia hilaren 22tik dago San Bartolome jaiak ospatzen. Gaur, hilak 28, San Agustin eguna ospatuz amaituko dira jaiak.
Merezi duten amaiera emateko, jarduera-egitarau oparoa izango da, guztion gusturako. Egunean zehar, giroa alaitzeko, Enaitz Alberdi eta Erkizi trikitilariak eta Inpernupeko joaldunak izango dira. 11:00etan meza ospatuko da.
12:00etan, herritarren arteko herri kirolak egingo dira. Indarrak berreskuratzeko, 14:30ean paella jana egongo da, eta bazkalondoren, bingoa.
Arratsaldean, 18:30etik aurrera, euskal mitologian eta inauterietako mundu magikoan murgiltzeko ekintza egingo da.
Gauean, 22:30etik aurrera, Izer eta Alabier trikitilariak arituko dira musika jartzen; 23:30ean akelarrea izango da eta, azkenik, gauerdian, txin-txin herrikoia egingo da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.