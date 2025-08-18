Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado esta mañana en la ría de Zumaia, según ha podido confirmar este periódico. Las dotaciones ... policiales se han personado cerca del Faro de la citada localidad después de recibir un aviso minutos antes de las diez de la mañana. Aún se desconocen las causas del fallecimiento.

Fuentes del departamento de Seguridad han indicado que poco antes de las diez de la mañana han recibido un aviso alertando de la presencia de un cuerpo en el agua. La policía local de Zumaia, que también se ha personado en el lugar, se ha encargado de sacar el cuerpo y un médico ha certificado la muerte del hombre.

En estos momentos, los servicios de emergencia se encuentran en el lugar a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver. Posteriormente será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Es el segundo cuerpo que se encuentran en aguas guipuzcoanas después de que el pasado sábado se localizara el cadáver de una mujer de 60 años flotando en aguas del río Leitzaran a su paso por Andoain.