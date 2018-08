Rakel Andueza & La Galanía, esta tarde en la parroquia

Rakel Andueza & La Galanía actuará hoy en la parroquia con motivo del 34 Festival de Música de Zumaia y en colaboración con la Quincena Musical de Donostia.

Fundada en el 2010 por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena, su finalidad es interpretar música barroca, tanto del siglo XVII como del XVIII, «en base a unos cuidados principios historicistas y apostando por colaborar con los mejores músicos tanto españoles como extranjeros, todos ellos especializados en este repertorio». Sus miembros forman parte de orquestas y grupos prestigiosos a nivel mundial, como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Prívate Musicke, Orchestra of the Age of the Enlightment o L'Arpeggiata.

Su primer disco 'Yo soy la locura', editado en el 2011, ha recibido el Premio FestClásica. Posteriormente han editado 'Alma Mia' y 'Pegaso', recibiendo, asimismo, excelentes críticas y varios premios. Como eje central del grupo cuentan con la soprano Raquel Andueza. La agrupación ha actuado en prestigiosos auditorios y festivales de todo el mundo: Madrid, Berna, Berlín, Colonia, París, Brujas, Palma de Mallorca, Moscú, Helsinki o Nueva York.

La actuación de Rakel Andueza & La Galanía dará comienzo a las 20.30 en la parroquia. El programa del concierto titulado 'Italia 1600' está compuesto por doce canciones; tales como: 'Vieni, vieni' de Francesco Cavalli; 'Un sol bacio per pietà' de Domenico Anglesi; 'Perché se m'odiavi', 'Voglio di vita uscir' y Oblivion soave de Claudio Monteverdi, entre otras.