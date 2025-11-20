El psiquiatra Gregorio Montero ofrecerá una charla sobre la capacidad de atención en la infancia y la adolescencia
Organizado por la asociación AltxaBurua Zumaia, en colaboración con el Ayuntamiento, la sesión será este viernes a las 18.00 horas en la sala Oxford
Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:16
El psiquiatra Gregorio Montero ofrecerá una charla sobre la capacidad de atención en la infancia y la adolescencia, mañana, viernes, en la sala Oxford de ... la casa de cultura Alondegia. Organizada por la asociación Altxa Burua de Zumaia, en colaboración con el Ayuntamiento, la sesión será a las 18.00 horas (entrada libre).
Montero es especialista en trastornos de la atención y en TDAH, con una larga trayectoria tanto en consulta como en investigación. En esta ocasión, traerá a Zumaia las claves para comprender la capacidad de atención de niños y adolescentes, y para trabajarla de forma más saludable. Explicará cómo influyen en la atención el ritmo acelerado de la vida actual, la gran presencia de pantallas y la información constante, y compartirá también estrategias que madres, padres y educadores pueden aplicar en el día a día.
En la charla se abordarán, entre otros temas: cómo funciona el proceso atencional en el cerebro, qué dificultades son habituales en la infancia y la adolescencia, qué factores mejoran o dificultan la atención, y qué se puede hacer en casa, en la escuela o en los espacios de entrenamiento para fortalecerla.
Por último, desde la organización señalan que, esta conferencia forma parte de la actividad personal de Montero. En ese contexto hará referencia a los proyectos 'Growfulness' (https://growfulness.com/) y Centro Atención Plena.
La sesión será en castellano y está dirigida al público general: madres y padres, profesorado, profesionales del ámbito educativo y cualquier persona interesada en el tema.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión