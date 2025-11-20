El psiquiatra Gregorio Montero ofrecerá una charla sobre la capacidad de atención en la infancia y la adolescencia, mañana, viernes, en la sala Oxford de ... la casa de cultura Alondegia. Organizada por la asociación Altxa Burua de Zumaia, en colaboración con el Ayuntamiento, la sesión será a las 18.00 horas (entrada libre).

Montero es especialista en trastornos de la atención y en TDAH, con una larga trayectoria tanto en consulta como en investigación. En esta ocasión, traerá a Zumaia las claves para comprender la capacidad de atención de niños y adolescentes, y para trabajarla de forma más saludable. Explicará cómo influyen en la atención el ritmo acelerado de la vida actual, la gran presencia de pantallas y la información constante, y compartirá también estrategias que madres, padres y educadores pueden aplicar en el día a día.

En la charla se abordarán, entre otros temas: cómo funciona el proceso atencional en el cerebro, qué dificultades son habituales en la infancia y la adolescencia, qué factores mejoran o dificultan la atención, y qué se puede hacer en casa, en la escuela o en los espacios de entrenamiento para fortalecerla.

Por último, desde la organización señalan que, esta conferencia forma parte de la actividad personal de Montero. En ese contexto hará referencia a los proyectos 'Growfulness' (https://growfulness.com/) y Centro Atención Plena.

La sesión será en castellano y está dirigida al público general: madres y padres, profesorado, profesionales del ámbito educativo y cualquier persona interesada en el tema.