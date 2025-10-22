Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Proyección de cortometrajes y documentales sobre el mundo marino, esta tarde

S. U.

zumaia.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Organizado dentro del Cimasub Tour 24/25, esta tarde se ofrecerá una sesión de cine submarino, a las 19.00 horas, en la sala Aita Mari (entrada gratuita). El Cimasub invita a la ciudadanía a sumergirse en las maravillas del mundo marino a través de una cuidada selección de cortometrajes y documentales. «A lo largo de las sesiones, los asistentes serán transportados desde coloridos arrecifes de coral hasta las frías aguas del Atlántico, explorando paisajes únicos y criaturas fascinantes», explican los organizadores.

La proyección combina la belleza visual del océano con mensajes profundos sobre su conservación. Las historias abarcan desde la conexión espiritual entre humanos y tiburones, hasta la lucha por proteger especies en peligro y ecosistemas frágiles. Asimismo, se destaca la urgencia de enfrentar retos como el cambio climático, la contaminación y la pesca desmedida.

Además, la sala Aita Mari también acogerá hoy el Txikiziklo Submarino dirigido al alumnado de educación primaria del municipio. Este programa tiene como objetivo promover la conservación de los océanos y fomentar la percepción de los niños y niñas de todo lo que rodea al mar, ofreciendo una experiencia única a los niños y niñas de los centros educativos que nos visitan.

