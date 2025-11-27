Zumaia«Proiektua kaleratzeko gai ikusi naizen honetan, harro eta bakean sentitzen naiz»
Ainhoa Urteaga zumaiarrak 'Arrakala' izeneko diskoa kaleratu du; Xiru, Otaño eta Aizpurua liburu-dendetan eskuragai
Zumaia
Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:43
Ainhoa Urteaga (1998) zumaiarrak 'Arrakala' izeneko diskoa aurkeztuko zuen atzo Oxford aretoan. Aretora hurbildu zirenek bere proiektua esklusiban ezagutzeko aukera izan zuten, plataforma digitaletan argitaratu aurretik. 'Arrakala' eskuratu nahi duenak Xiru, Otaño eta Aizpurua liburu-dendetan aurkitu ahal izango du.
–Nolakoa da 'Arrakala'?
–Arrakala, gertukoa da. Nire beharrak zintzo asetu dituen proiektua. Entzulearen beharretik at, nire barruak hustutzeko balio izan didan terapia.
OREKA«Nire bertsio guztien oreka naiz ni. Eta hori da diskoan ere islatu nahi izan dudana»BABESA«Babes eta laguntza handia jaso dut ingurukoengandik. Borondatez lan egin dute, nigan sinistu dute»
–Noiz eta nola sortu zen proiektuaren ideia eta prozesua?
–Nahigabe eta Jurgiren (OZEN estudioa) kulpaz; edo hari esker. Berekin grabatu genuen 'Ezbaian' diskoa, eta ordutik, harreman estua daukagu. Hauetako batean, nirekin lan egiteko gogoa zeukala komentatu zidan eta ea zerbait berria grabatzera animatuko nintzatekeen. Baiezkoa eman nion, bi aldiz pentsatu gabe. Ez diot inoiz abestiak sortzeari utzi, horrela askatzen baititut nire barneko korapiloak. Eta gonbidatu ninduenerako, banituen hiru abesti. Pauso batek, bestea ekarri zuen. Zenbait zuzeneko, telebistan agerraldi bat... eta honek guztiak barrutik bete egiten ninduela ikusita, proiektu potolo bat gauzatzeko momentua iritsi zela sentitu nuen.
–Zer istorio kontatzen dituzu disko honekin?
–Bizitzak gazitik eta gozotik duen heinean, guztiok ditugu zauriak bihotzean. Lurra bera ere zauritu egiten da, arrakalak (grietak) azaleratzen ditu. Batzuetan, arrakalak, zulo ilunetan bilakatzen dira; eta bestetan, aldiz, bitxiloreak hazten dituzten lorontzi urbanoetan. Disko honek, bere arrakalatik loratu den pertsona baten istorioa kontatzen du. Eta hala adierazi nahi izan du Paulak diskoaren diseinuan ere. Hasieran, koloreak hotzak dira, galduta eta korapilatuta aurkitzen da protagonista, itsasoaren handitasunean, zer, noiz, nola izan nahi duen galdezka. Bidea eraikitzen saiatu da, baina ez daki ongi nora jo. Erori eta altxatzetik, kaltea eragiten zion jendea, bizitzatik kanporatzea lortu du. Umetatik aldean izan duen jendearekin egin du topo berriz, orduan. Horrela ulertu du, maiz kanpoan bilatzen dugun etxea, gure baitan dagoela. Gu geu garela gure etxea. Orain badaki, beharrezkoa zela ihes egitea, betirako itzultzeko. «Nigan sortu den oro, bidean daramat». Gaur garbi du zein den bere norabidea, zeintzuk eman beharreko oinatzak, eta nortzuk, usaindu beharreko biziloreak. Sustraiak lurrera errotuta daude...
–Duela hiru urte argitaratu zenuen 'Ezbaian' lehen diskoa Aitzol Ibarlozarekin batera. 'Arrakala' izango da zure bakarkako lehen lana. Zer sentitzen duzu proiektu honi bizia eman eta gero?
–Nire bizitzako etapa baten itxiera. Lehenengo diskorako abestiak sortu nituenean, ez nintzen gai ikusten hauek adierazteko. Horregatik, Aitzoli bide hura nirekin egiteko proposatu nion. Bidaia polita izan zen, gauza berri asko ikasi genituen. Orain, kontatu nahi dudan guztiaren ahotsak nirea izan behar duela konturatu naiz. Hori onartzea ez da lan erraza izan, norberaren mamu eta gabeziek toki hartzen dutelako. Helburu honekin, lanketa integral bat gauzatzen aritu naiz denbora honetan; alor tekniko zein emozionalak landuz, egungo marko kulturala barne hartuz. Gaur, proiektua kaleratzeko gai ikusi naizen honetan, harro eta bakean sentitzen naiz. Nire beldur propioak gailendu, eta nire buruari zor nizkionak kitatu ditudalako.
–11 kantuk osatzen dute 'Arrakala'. Estudioko zortzi eta zuzenean akustikoan grabatutako hiru. Nolakoa izan da prozesua eta zergatik nahi izan duzu hiru kantu horiek akustikoan izatea?
–Larunbatetan, nire jantzirik onenak ateratzen ditut armariotik. Ezpainak margotzen ditut. Indar berezi bat ematen diot estetikari. Baina, Ainhoa, estetikatik haratago doa egunerokoan. Arropa erosotan joaten da lanera, eta neguan ere, kiroldegitik, ile bustiarekin ateratzen da kalera. Nire bertsio guztien oreka naiz ni. Eta hori da diskoan ere islatu nahi izan dudana. Estudioan, kapa ugari jarri ohi dizkiogu abestiari. Akatsak, batak bestearen gainean konpontzen ditugu. Soinua lantzeko, estrategiak erabiltzen ditugu. Estetika bat ematen diogu, eta hori ederra da. Baina txanponaren beste aldea ere erakutsi nahi nuen; abestia gordin. Mikrofono bat jarri eta zuzenean, zer naizen erakutsi, akats eta guzti. Makillatu gabe. Esentzia horretan ere, artearen edertasuna hautematen dudalako. Gozatzen dudalako. Eta diskaren magia, bien aldaeren arteako orekan dagoela sinesten dudalako.
–Zuzeneko kontzertu batekin aurkeztu duzu lana Zumaian, plataforma digitaletan egon aurretik. Nola hartu zenuen erabakia?
–Proiektua nirea da, bai, baina babes eta laguntza handia jaso dut ingurukoengandik. Borondatez lan egin dute, nigan sinistu dute. Nolabaiteko 'opari' bat eskaini nahi diet, 'arrakalaren' parte izan garenontzat bilgune bat sortuz, eskertzarako espazio bat eraikiz. Nik, ez dut musikarako ezagutza formalik jaso. Zumaiak hezi nau: txarangak, koruak, bandak, Josefinak, musika eskolak, udalak... eta bereziki, aitak eta amak. Asko zor diot herriari. Bueltan, emanaldi hau eskaini nahi izan diot Zumaiari, herrigintza aktiboan sinesten dudalako. Publikoarentzat entzungai izan aurretik, 'excluisva' bat. Izan ere, egun, eszenatokira igo banaiteke, eragile guzti hauei esker da, eta honen transmisioan eragin nahi dut, datozen belaunaldiek kontzientzia har dezaten.
–Zumaiako ekitaldiaren ondoren. Zer planak ditu Ainhoa Urteagak 'Arrakala'rekin?
–Behin estreinatuta, hedabideetara bidaliko dut nire proposamena, eta 'Arrakala' berak esango du noraino iritsiko den. Nire partetik, etxerako lanak egin ditut, gustura sentitze naiz lortutako emaitzarekin eta hau lortzeko egindako bidearekin. Orain, entzuleek abestiekin konektatuko duten ala ez ikusi beharko da. Zuzenekoak ematea gustatuko litzaidake, leku ezberdinetan. Nire ingurutik haratago, publiko berria ezagutu, eta eszena ezberdinak esploratu. Beraz, hau esanda, abesti hauen zabalkuntzara bideratutako keinu oro, laguntza izango da proiekturako. Helbururik gabeko bidean, bidea bera da helburua.