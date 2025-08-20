'Mi postre favorito', este fin de semana en el cine Aita Mari

S.U. ZUMAIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

Este fin de semana se proyectará en la sala Aita Mari la película iraní 'Mi postre favorito'. La película, dirigida por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, cuenta la historia de una mujer viuda de 70 años que se enfrenta a la soledad y busca rehacer su vida sentimental. «Mahin vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz», adelanta su sinopsis.

La película se proyectará mañana, viernes, sábado, domingo y lunes, a las 19.30. El precio de la entrada será de 5,5 euros y podrá comprarse en la taquilla del cine o a través de la página web www.sarrerakzumaia.eus.