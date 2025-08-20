Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma de la película 'Mi postre favorito'.

Zumaia

'Mi postre favorito', este fin de semana en el cine Aita Mari

Se trata de una película iraní, dirigida por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha

S.U.

ZUMAIA.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

Este fin de semana se proyectará en la sala Aita Mari la película iraní 'Mi postre favorito'. La película, dirigida por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, cuenta la historia de una mujer viuda de 70 años que se enfrenta a la soledad y busca rehacer su vida sentimental. «Mahin vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz», adelanta su sinopsis.

La película se proyectará mañana, viernes, sábado, domingo y lunes, a las 19.30. El precio de la entrada será de 5,5 euros y podrá comprarse en la taquilla del cine o a través de la página web www.sarrerakzumaia.eus.

