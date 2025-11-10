El PNV de Zumaia presenta 20 propuestas concretas al Plan de Movilidad

Sara Utrera zumaia. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El PNV de Zumaia ha presentado un total de 20 propuestas al Plan de Movilidad, con el objetivo de «mejorar la circulación, reforzar la seguridad de peatones y ciclistas, y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible». El grupo jeltzale considera que la participación ciudadana y una visión inclusiva son «elementos esenciales para el éxito del plan», y por ello ha puesto sobre la mesa aportaciones «concretas y realistas».

Entre las propuestas presentadas por el PNV de Zumaia destacan varias actuaciones que consideran prioritarias: Adecuar los desniveles de las aceras de Patxita Etxezarreta kalea y establecer un modelo de vía que garantice la prioridad peatonal y modere la velocidad de los vehículos manteniendo la forma recta de la vía. Crear aceras amplias en Aita Mari kalea y un bidegorri continuo que refuercen la seguridad de los peatones y ciclistas. Ampliar aceras e incorporar zonas verdes y arbolado en Alai para hacer la calle «más agradable y sostenible», favoreciendo además la actividad comercial. Construir una rotonda en Zubi Txikia que facilite la circulación y evite retenciones, mejorando la movilidad en el entorno. La creación de un parking subterráneo en Urola plaza para ofrecer una solución de estacionamiento para visitantes y reducir el tráfico en el centro urbano. Ensanchar el paso de peatones en Saregile plaza hacia la plaza para garantizar una conexión más cómoda y segura. Instalar una nueva parada de autobús en Txomin Agirre; analizar, mediante la participación ciudadana, la creación de una parada en la Parte Vieja, cerca de Amaia plaza, respondiendo a una demanda ciudadana. Y, por último, habilitar un acceso directo desde la primera planta del nuevo ascensor de Itzurunbidea hacia el barrio de Larretxo.

El PNV de Zumaia considera que el Plan de Movilidad debe ser «una herramienta útil» para ordenar los desplazamientos y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos. «Nuestro objetivo es conseguir un plan eficaz y realista, que dé respuesta a las necesidades diarias de los zumaiarras y que haga de Zumaia un municipio más accesible, más seguro y más sostenible», han señalado desde el grupo jeltzale. Además, han insistido en que las medidas deben diseñarse con participación ciudadana y en consenso, «para que las soluciones sean duraderas y se adapten a las diferentes realidades del municipio».