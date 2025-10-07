El Diario Vasco zumaia. Martes, 7 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El PNV exige al Gobierno municipal que cumpla con los compromisos en los parques infantiles y propone una renovación integral. El grupo partido jeltzale considera que invertir en espacios de juego es «invertir en bienestar y en futuro», y lamentan que los parques infantiles de Zumaia presentan un «estado de deterioro evidente y requieren una renovación profunda».

«A día de hoy, el equipo de gobierno de EH Bildu no ha ejecutado ni un solo euro de los 70.000 euros que las y los zumaiarras decidieron en los Presupuestos Participativos de 2023-2024 para mejorar estas instalaciones», ha denunciado el grupo municipal de EAJ-PNV..

A ello se suma que el proyecto para la construcción de un parque en Marianton y la construcción de una cubierta, que debía comenzar en 2023 con una partida cercana a los 800.000 euros, en el cual, el consejo de la Infancia de las dos escuelas de Zumaia ayudó a realizar la elaboración del diseño del parque, sigue sin arrancar. «Es un ejemplo más de la falta de gestión y de la incapacidad del Gobierno municipal para cumplir los compromisos adquiridos con los y las niñas de Zumaia», ha expresado.

Ante esta situación, EAJ-PNV propone retomar el proyecto de Marianton en los términos acordados en 2022: construir la zona cubierta y renovar el parque «con un presupuesto razonable». De esta manera, la partida de 780.000 euros se reduciría «a una cifra sensata, y la diferencia se destinaría a modernizar el resto de parques del municipio de forma inclusiva e integral», ha señalado el partido jeltzale.

Los parques a renovar serían los de Oikia, San Miguel (Artadi), Jadarre, Bonbilobekoa, Amaia plaza, Ambulatorio, Bidabe azpia, Beheko plaza, Arrangoleta, Kantauri plaza, Marianton y Puntanueta.

«Todos los barrios de Zumaia merecen espacios dignos y seguros para que la infancia pueda jugar y las familias puedan encontrarse. No tiene sentido concentrar casi un millón de euros en un único proyecto mientras el resto de parques siguen en malas condiciones», han añadido desde el PNV.